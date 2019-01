CCOO-A apoya las movilizaciones de este martes en defensa de los derechos de las mujeres

Publicado 11/01/2019 15:18:14 CET

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía se suma a las convocatorias de concentración que tendrán lugar el próximo martes 15 de enero a las puertas del Parlamento andaluz, debido a los "numerosos mensajes y propuestas proferidos por formaciones políticas del arco parlamentario andaluz en las que se cuestionan derechos fundamentales de las mujeres recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, en la Constitución, en la legislación europea y en los convenios internacionales de defensa de los Derechos Humanos".

Así lo argumenta el sindicato en un manifiesto que ha elaborado con motivo de dichas movilizaciones que, bajo el lema 'Nuestros derechos no se negocian', pretende hacer visible el cuestionamiento de las leyes de lucha contra las violencias machistas y las desigualdades de género.

"Nos mantendremos firmes en la lucha por los derechos de las mujeres", ha aseverado la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, para quien "las cifras claman al cielo". Carrasco Tenorio ha subrayado que en 2018 se han contabilizado 25.371 denuncias por violencia de género, en nuestra comunidad se han producido 12 asesinatos a mujeres a manos de sus pares o exparejas.

Todo ello, según explica, "sin contar con las otras violencias y desigualdades que afrontan las mujeres": "la violencia económica también es un yugo que recae sobre nosotras: casi medio millón de mujeres quieren trabajar y no pueden hacerlo. Y las que lo hacen, cobran de media casi 4.000 euros menos por desarrollar el mismo trabajo que sus compañeros".

"Ante una realidad así, no aceptamos actitudes negacionistas sobre las violencias machistas y las desigualdades", ha reivindicado Yolanda Carrasco. "Por eso estaremos en las calles el próximo martes: para condenar aquellas posturas que niegan que no sean necesarias políticas de corrección de las desigualdades; que no es necesario luchar, desde todo los frentes, con esta lacra que no está matando".