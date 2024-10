CCOO-A asegura que tanto Junta como Gobierno central "no controlan" la prevención de riesgos laborales de las empresas

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha asegurado que "hay accidentes que se vuelven a producir en empresas tres o cuatro años después" porque las compañías "no hacen una prevención de riesgos laborales". Ante esto, ha acusado a la Junta de Andalucía y al Gobierno central de "no controlar la prevención, ni sancionar a las empresas" que no la hacen.

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida con el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, López ha pedido a la Administración andaluza que "se haga un mapa" en el que se recojan las actividades donde se produce más siniestralidad para "hacer un plan específico con los datos que existen" para ponerlo al servicio de prevención de riesgos y además "se apunten aquellas empresas donde ha habido más siniestralidad para que no vuelva a repetirse".

Asimismo, López ha incidido en que "las empresas tienen que recuperar la mentalidad de que la prevención salva vidas" y para ello los gobiernos "tienen que ponerse manos a la obra" para sancionar a aquellas empresas que no cumplan la prevención. En los primeros meses de 2024, se han contabilizado un total de 80 trabajadores fallecidos en accidente laboral en Andalucía, ocho más que en el mismo periodo de 2023.

En términos relativos supone un aumento del 11,1%, según los datos provisionales dados a conocer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra supone el 16,94% del total de accidentes que se producen en España. Este mismo viernes, un trabajador de 54 años ha fallecido al ser atropellado por una máquina en una empresa en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan.