CCOO-A avisa de movilizaciones si no se mejoran las condiciones laborales del Personal Técnico de Integración Social

Archivo - Trabajadores PTIS (Personal Técnico de Integración Social) e ILSE (Interpréte de Lengua de Signos) con pancartas de protesta durante una concentración. A 27 de noviembre de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha criticado este martes que el Personal Técnico en Integración Social (PTIS) externalizado "se ve obligado cada verano a pasar a situación de desempleo pese a que su labor es estructural en los centros educativos y se desarrolla durante todo el curso escolar". Vega ha señalado, en ese sentido, que "esa situación no es un accidente sino que responde a una decisión política y empresarial que condena a cientos de profesionales a la incertidumbre económica año tras año".

"Exigimos a las administraciones que asuman su responsabilidad, garanticen condiciones laborales dignas y reconozcan el papel esencial del PTIS en la defensa de los derechos de la infancia y la cohesión social. Esta situación es insostenible y no vamos a permitir que se normalice", ha reiterado el sindicato, que ha advertido de movilizaciones si no hay avances.

La dirigente sindical ha explicado en una nota de prensa que a diferencia del resto de trabajadores de los centros educativos, el PTIS no se incorpora el 1 de septiembre, "lo que provoca descoordinación, retrasos y una atención deficiente al alumnado que más apoyo necesita. Es una discriminación injustificable que perjudica tanto a los profesionales como a los menores". A ello se une, según ha señalado Vega, que, al inicio del curso, "numerosos trabajadores sufren recortes de jornada, en ocasiones drásticos, que reducen sus ingresos y deterioran la calidad del servicio".

"Una forma de precarización sistemática que CCOO lleva años denunciando". Según datos aportados por el sindicato, en Andalucía, alrededor de 2.000 trabajadores soportan esta "inestabilidad crónica". "Todo ello configura una discriminación evidente respecto al resto de profesionales de los centros educativos públicos, que sí cuentan con estabilidad y continuidad", apunta la secretaria general de la Federación de Enseñanza. Una situación que deriva en unas consecuencias "gravísimas" para el alumnado con necesidades especiales, ya que cuando el PTIS no está en el centro educativo, el alumnado queda desatendido.

Esto "vulnera su derecho a una educación inclusiva y de calidad". Ante esa realidad, CCOO ha exigido a las administraciones públicas y a las empresas adjudicatarias contratos estables y de continuidad durante todo el año, sin periodos de desempleo forzoso; jornadas completas y ajustadas a las necesidades reales de los centros educativos y su alumnado; incorporación el 1 de septiembre, como el resto de profesionales del ámbito educativo; y revisión urgente del modelo de externalización, "que solo ha servido para precarizar y discriminar a trabajadoras y trabajadores que realizan funciones equiparables".