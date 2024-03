CCOO-A avisa de que "redoblará" las protestas para que la Junta "no dé carpetazo" a la reclasificación en el SAS

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha mostrado su apoyo a la propuesta de Ley del grupo parlamentario Por Andalucía para que la Junta aplique al personal de la sanidad pública la misma clasificación de grupos que utiliza para su personal funcionario desde la aprobación de la Ley de Función Pública. Es decir, el grupo B para los técnicos superiores y el grupo C1 para los técnicos de Formación Profesional (FP).

Ante esta situación, CCOO ha llamado a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnicos de farmacia, técnicos superiores sanitarios, técnicos especialistas en mantenimiento de edificios e instalaciones industriales (Temeii), cocineros, técnicos de alojamiento, técnicos intermedios de prevención y todo el personal técnico del SAS "a mantener y redoblar" las movilizaciones por una clasificación justa del colectivo. Además, esta organización sindical asegura que prepara una "potente movilización" en defensa de la propuesta de ley del grupo parlamentario Por Andalucía y de "la justa" reclasificación del personal.

Ante esta iniciativa parlamentaria, el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado una respuesta "absolutamente decepcionante", ante la que la FSS-CCOO Andalucía "no va a consentir que dé carpetazo a la reclasificación del personal técnico del SAS". "La Junta se escuda en la supuesta necesidad de una norma estatal, pero este es un argumento falso", mantiene el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González, que recuerda que el Estatuto Marco del personal de la sanidad no establece la clasificación en grupos, la establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la modificación de la clasificación en las leyes autonómica, tal como recuerda CCOO en una nota de prensa.

"De hecho, la Junta ha modificado esa clasificación para su personal funcionario pero excluye de manera discriminatoria al personal estatutario de la sanidad", añade González. Para la FSS-CCOO Andalucía, "la clave" de la negativa del Consejo de Gobierno de la Junta no está en "supuestos impedimentos legales", sino en el "impacto económico" de la ley propuesta. "Lo único que importa al Gobierno de la Junta es el coste económico. Ya lo comprobamos cuando en 2022 llevamos a los grupos parlamentarios más de 10.000 firmas exigiendo la reclasificación. Todos los grupos parlamentarios nos dieron la razón, excepto el PP, que se limitó a preguntarnos ¿cuánto cuesta esto?", asevera el líder sindical.

La FSS-CCOO Andalucía asegura que la Junta no tiene en cuenta "ni la justicia de lo que se demanda", porque supone "eliminar una discriminación", "ni la desincentivación" que supone para 35.000 de sus profesionales mantenerlos en un grupo de clasificación que no refleja su cualificación real. "El personal de la sanidad no se merece este trato y actuaciones como estas desmotivan a las plantillas y deterioran, aun más de lo que está, el sistema sanitario público. Así paga la Junta el esfuerzo del personal sanitario, en los duros tiempos de pandemia, sin medios de protección durante varias semanas", señala González.