CCOO-A califica de "acto de responsabilidad" la regularización de migrantes y exige más compromiso a la Junta

Archivo - Grupos de migrantes procedentes de Canarias, pasean por los alrededores del barrio. Imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha valorado el acuerdo político para la regularización de personas migrantes como un "acto de responsabilidad", señalando que esta medida incorpora "una visión humana y realista" de la situación del mercado laboral, y se aleja de los discursos de odio que "criminalizan a quienes sostienen sectores clave de la economía". Asimismo, el sindicato ha instado a la Junta de Andalucía a asumir un mayor compromiso con la integración social de las personas migrantes y a impulsar un "cambio estructural" en la Estrategia Andaluza para la Inmigración.

En ese sentido, la organización sindical ha destacado en una nota que regularizar la situación administrativa de personas que ya están trabajando en la región "supone reconocer sus derechos, favorecer su inclusión social y facilitar sus aportaciones en términos fiscales y de Seguridad Social". Para CCOO-A, reconocer la necesidad de este proceso extraordinario es "un ejercicio de responsabilidad política frente a aquellos que justifican respuestas excluyentes y discriminatorias sobre una realidad demográfica normalizada".

El sindicato ha recordado que la integración laboral constituye "el pilar fundamental de la cohesión social", al tiempo que ha señalado como ejemplos la situación del campo andaluz, especialmente en provincias como Huelva y Almería, donde la regularización "debe acabar con las grandes bolsas de irregularidad y economía sumergida". En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "combatir la explotación de personas en situación irregular y garantizar que la contratación se realice bajo marcos legales, con plenos derechos y salarios dignos".

No obstante, CCOO-A ha advertido de que la normativa estatal podría "quedar en papel mojado si no se resuelven los cuellos de botella administrativos". La organización ha recordado además que viene denunciando el "colapso" de las oficinas de extranjería en Andalucía, especialmente en Málaga en los últimos años. Asimismo, ha criticado que el aumento del volumen de trámites "no ha ido acompañado de un refuerzo de personal proporcional a la carga de trabajo".

Asimismo, la central ha pedido al Gobierno andaluz que se garantice "el acceso real a la vivienda y a los servicios sociales en los barrios más precarios y la erradicación del chabolismo en las zonas rurales agrarias". "La población migrante contribuye de igual forma que la nacional al mantenimiento del estado del bienestar y debe ser tratada bajo los estrictos principios de igualdad y diversidad", han aseverado desde la central.

Finalmente, CCOO-A ha anunciado que mantendrá una vigilancia "estrecha" para asegurar que la regularización "se traduce en contratos dignos". El sindicato ha advertido de que seguirá el proceso de regularización para "acabar con las bolsas de fraude y economía sumergida que lastran el desarrollo de la comunidad".