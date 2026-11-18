Archivo - Hospital Virgen del Rocío. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha elaborado un informe del presupuesto sanitario de la Junta correspondiente a 2027, que asciende a 16.904 millones de euros, un 5,72% más que en 2026, que "evidencia, sin embargo, que este incremento para el próximo año es inferior al del presupuesto global, que es del 6,04%". "Nos encontramos ante un presupuesto cicatero y carente de la valentía necesaria para afrontar el reto de asegurar una sanidad pública de calidad, ni siquiera para igualar el presupuesto medio del conjunto de España, a la vez que busca hacer creer a los andaluces que no mantiene su apuesta por la externalización de la asistencia sanitaria y de servicios a la sanidad privada. Este presupuesto, el primero que se realiza con VOX en el gobierno, servirá para agrandar las diferencias que tenemos con el resto de comunidades autónomas en cuanto a listas de espera, demoras en Atención Primaria o ratios insuficientes de profesionales en las distintas categorías", asevera Gutiérrez.

Asimismo, esta organización sindical ha alertado en una nota de prensa de que "no se va a cerrar la brecha con el presupuesto destinado a sanidad del conjunto de las comunidades autónomas, ya que, a pesar del crecimiento, ni siquiera se va a igualar el presupuesto estatal medio por habitante del año pasado". En este sentido, en 2026 la media estatal de inversión sanitaria por habitante fue de 2.014 euros, mientras que Andalucía destinará para 2027 sólo 1.925 euros, cuando la previsión es que todas las comunidades aumenten el presupuesto sanitario y, por tanto, la media estatal se eleve por encima de la de 2026.

Para alcanzar la media estatal de 2026 "hubiera sido necesario" elevar el presupuesto sanitario en 1.700 millones de euros frente a los 915 millones que se ha incrementado para el próximo ejercicio. "Estas cifras ponen en evidencia que la sanidad no es una prioridad para el Gobierno andaluz, a pesar de las listas de espera desbocadas, las demoras excesivas para una cita en Atención Primaria o la crisis de los cribados", mantiene el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez.

CCOO ha advertido de que el incremento en gastos de personal se corresponde en su mayor parte a la "mera aplicación" de la subida salarial pactada por este sindicato con el Gobierno central y, en menor medida, a las retribuciones del nuevo modelo de carrera profesional y a un tímido avance en plantilla, de sólo 2.500 profesionales, cuando las cifras que maneja CCOO sitúa la falta de profesionales en más de 16.600 para igualar la media estatal.

Por otro lado, el SAS pretende destinar a conciertos con centros sanitarios privados la misma cantidad que en 2026, 493 millones de euros, cuando quiere aumentar el número de derivaciones a la sanidad privada, 168.133 actuaciones más, un 6.76%. "De ahí que temamos que nos encontremos ante una dotación presupuestaria irreal", añade Gutiérrez. Para CCOO lo que la Junta de Andalucía pretende es "no hacer ruido" con este asunto tan sensible en plena campaña electoral y que finalmente se incremente mediante modificaciones presupuestarias a lo largo de 2027.

Además, "hay que tener en cuenta que, si se consideran todas las partidas que el SAS pone en manos privadas para actividades que podrían realizarse en centros públicos, esta cifra ascendería a 1.036 millones de euros, 34 más que en 2026". Y aquí señala también que "el gasto farmacéutico vuelve a crecer más de un 6% por la negativa del Gobierno andaluz a recuperar la subasta de medicamentos, que permitiría ahorrar 250 millones de euros al año, detrayendo recursos que podrían ser destinados a la sanidad pública". CCOO también advierte de que, aunque las inversiones en centros sanitarios crecen en 24.5 millones hasta los 496,33 millones de euros, se trata de una cifra que queda por debajo incluso de la de 2025.