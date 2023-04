CCOO califica de "escalofriantes" los datos de sinestralidad laboral de Córdoba

CÓRDOBA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha calificado este miércoles los datos de siniestralidad laboral de la provincia como de "escalofriantes", y ha recordado que "la prevención es fundamental para las personas trabajadoras", de ahí la importancia de la campaña '12 meses, 12 derechos' que este mes dedica CCOO a la seguridad y salud en el trabajo, coincidiendo con la celebración el 28 de abril del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Precisamente, Borrego ha presentado este miércoles, con el secretario de Salud Laboral del sindicato, Aurelio Martín, las acciones incluidas en dicha campaña, con la que se pretende dar a conocer los derechos en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y sensibilizar sobre la importancia de la PRL, para así atajar la sinestralidad en el trabajo.

En este sentido, la responsable sindical ha asegurado que "las administraciones públicas están normalizando los accidentes laborales, y nadie le está poniendo pie en pared a esta situación que estamos sufriendo las personas trabajadoras".

Por su parte, Martín ha hecho hincapié en que "falta mucha formación a nivel empresarial" y que ello se debe a que "el empresariado cordobés no está concienciado, no está formado en PRL y a la hora de dirgir una empresa, si la persona que tiene la responsabilidad de proteger a las personas trabajadoras no es la primera que está concienciada, que está informada y que es conocedora de los riesgos de su propia empresa, difícilmente actuará para prevenirlos".

El dirigente sindical ha repasado de los datos de siniestralidad en Córdoba, que la sitúan como la primera provincia andaluza en siniestralidad y, a la espera de la confirmación oficial, también como la primera en número de muertes.

Tras los dos años de pandemia (2020 y 2021), Córdoba recuperó en 2022 las cifras de siniestralidad pre-pandemia, con 10.021 accidentes laborales registrados y 22 personas fallecidas, de tal forma que "Córdoba supone el 8,8% de las personas trabajadoras de Andalucía y, sin embargo, aporta el 14,9% de las muertes".

Además, en el índice de incidencia, es decir, en el número de accidentes por 100.000 personas trabajadoras, Córdoba duplica el índice nacional, alcanzando el 0,70 frente al 0,34 de España y el 0,41 de Andalucía.

Por lo que respecta a 2023, "en el mes de enero ya hay un incremento de más del 11% en accidentes laborales con baja, y alcanzamos un índice de incidencia, en cuanto a muertes se refiere, del 0,74%", lo que refleja que, "lejos de estar combatiendo esta lacra, esto sigue en aumento día a día".

En cuanto a las enfermedades profesionales, Martín ha dicho que el principal problema es "la infradeclaración" de las mismas. En 2019 se comunicaron 101 partes, 53 con baja y 48 sin baja, y en 2022 la cifra bajó a 71 partes comunicados, 39 con baja y 32 sin baja. En enero de este año solo se han registrado dos partes sin baja.

"Las administraciones nos trasladan que este índice de siniestralidad es debido al modelo productivo que tenemos, es decir, tenemos un problema estructural. La temporalidad en nuestro modelo productivo, asentado en el sector servicios, la construcción y la agricultura, hace que la siniestralidad laboral sea difícil de combatir, pero nuestro análisis es bastante distinto", según ha precisado Martín.

Así, en CCOO entienden que "desde hace tiempo venimos sufriendo un deterioro en el control y seguimiento de la Ley de PRL en las empresas y de toda la materia preventiva que se realiza en las empresas, y la aplicación de la Ley de PRL ha quedado meramente en la firma de unos documentos que luego se archivan y quedan para presentarlos cuando la Inspección vaya a solicitarlos".

En este sentido, Aurelio Martín ha remarcado que "no se realiza una correcta evaluación de riesgos de los puestos de trabajo que incida en las causas de peligro, en los riesgos, los combata y ponga las medidas preventivas necesarias".

Ante esta situación, CCOO se marca como primer objetivo poner en el centro de la acción sindical la seguridad y la salud en el trabajo. "Tenemos que dar visibilidad a la problemática de la siniestralidad laboral en Córdoba", según ha señalado Martín, quien ha indicado un segundo objetivo es la puesta en valor de la figura del delegado de prevención.