CCOO califica de "éxito" el apoyo a la huelga de monitoras escolares que ha culminado con una protesta ante Educación

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO califica de "éxito" el apoyo a la jornada de huelga de monitoras escolares de los colegios públicos andaluces contratadas a tiempo parcial (20 horas semanales), con "un seguimiento escalonado que va desde el 75% hasta el 100% en algunas provincias", y que ha culminado con una concentración ante la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, con sede en Torre Triana en Sevilla.

CCOO vuelve a denunciar de este modo la "injusticia que se está cometiendo con este colectivo, que viene realizando paros parciales desde el pasado día 1 de junio, por parte del Gobierno andaluz, que está incumpliendo un compromiso ya adquirido de contratarlas a jornada completa (35 horas semanales)".

En este sentido, según se indica en nota de prensa, la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que "de los cerca de 12.000 trabajadores y trabajadoras que conforman el personal laboral de los centros educativos públicos andaluces, hay un total de 1.644 monitoras y monitores escolares. De estas personas, algo más del 35% (589 personas) está contratada de manera parcial (20 horas semanales); y casi el 90% son mujeres".

La responsable sindical ha aseverado que "no hay ningún tipo de condicionante que justifique la merma del salario de estas trabajadoras, en casi un 43%, puesto que las funciones que desempeñan en sus centros son las mismas que las del resto de sus compañeras a jornada completa".

La concentración y la jornada de huelga de hoy son el "colofón", en palabras de Vega, a una semana de paros parciales, "donde el éxito ha sido rotundo".

Con estas acciones, las monitoras quieren visualizar, una vez más ante la sociedad, "la injusticia que sufren, además de poner en evidencia la falta de interés y respeto de los actuales responsables de la Consejería de Educación, cuya única respuesta a sus reivindicaciones ha sido la ignorancia".

La secretaria general de la federación ha advertido que "en cuanto se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, estaremos reclamando por la vía de urgencia la resolución de este problema de primer orden".

CCOO recuerda que este colectivo "viene reclamando desde el anterior Gobierno y durante toda la legislatura, la jornada completa para poner fin a una situación de explotación laboral que además genera deficiencias en la gestión de los colegios, motivadas por el volumen de trabajo existente". "Es imposible atender la totalidad de las necesidades diarias con contratos a tiempo parcial, lo que obliga a los equipos directivos a asumir tareas añadidas a las propias de su cargo", ha apostillado Vega.

Desde el sindicato se ha puesto en valor la importancia de la labor de las monitoras y monitores escolares en los centros de infantil y primaria. "Son el puente entre las familias y los colegios y el primer filtro en su relación con la escuela, el profesorado, su equipo directivo y sus servicios".

Vega ha denunciado, en cambio, que "desde la Consejería no solo ha quedado de manifiesto que no respetan el trabajo de estas mujeres, sino que además han demostrado una falta de previsión y sensibilidad absolutas. Su consejero no se ha dignado a sentarse con nosotras a escuchar nuestras peticiones y ni siquiera se ha molestado en convocar al comité de huelga para buscar una solución al conflicto; algo que evidencia una soberbia y desprecio que hacía tiempo no veíamos".

Por último, la responsable sindical ha reiterado que la figura de la monitora escolar en los colegios públicos es "multidisciplinar y aunque apoyan fundamentalmente en las tareas burocráticas de los equipos directivos y profesorado, también tienen competencias en las bibliotecas escolares, actividades extra lectivas, transporte escolar y comedores escolares". "Por eso, con una jornada a tiempo parcial es imposible desempeñar con dignidad y profesionalidad esa carga de trabajo a tiempo parcial", ha insistido la dirigente.