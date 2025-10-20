CCOO-A celebra las sentencias favorables en defensa de los derechos laborales en Veiasa

Archivo - Nuevos servidores de Veiasa en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de Comisiones Obreras Andalucía (CCOO-A) ha celebrado este lunes los avances obtenidos en la defensa de los derechos de la plantilla de Veiasa, tras varias resoluciones judiciales favorables que "refuerzan la igualdad en las condiciones laborales".

En este sentido, el sindicato ha afirmado en una nota de prensa que, desde hace años, viene señalando "la desigualdad en las retribuciones de los trabajadores" de Veiasa, así como el no reconocimiento de la antigüedad laboral, factores que "afectan de forma directa a los salarios y al desarrollo profesional de la plantilla".

En las últimas semanas, tal y como ha señalado Comisiones, los Servicios Jurídicos de la Federación de Industria de la organización "han logrado sentencias" que reconocen el derecho a la antigüedad en función del tiempo trabajado en la empresa y la igualdad salarial por el mismo trabajo desempeñado, "una de las principales demandas de la plantilla".

Como ha explicado el sindicato "estos logros suponen un paso decisivo en la equiparación de derechos dentro de la empresa pública y ponen de relieve la importancia de la acción sindical y jurídica".

CCOO ha incidido en que mantiene a disposición de la plantilla de Veiasa sus servicios jurídicos especializados "para seguir garantizando el asesoramiento y la defensa de los derechos laborales".