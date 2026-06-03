CCOO se concentra en Sevilla y Málaga para exigir el fin de la "creciente presión comercial" a la plantilla de banca

Concentración en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha convocado este miércoles una nueva jornada de concentraciones en Sevilla y Málaga ante las principales entidades bancarias del país para exigir el freno a la "creciente presión comercial" que sufren las plantillas de un sector que sigue batiendo récords en sus beneficios. Unos beneficios que, como apuntan desde el sindicato, "no están repercutiendo en unas plantillas que se encuentran agotadas, con unos objetivos comerciales imposibles, un clima laboral insostenible e importantes efectos en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras".

Así lo recoge el 'Informe sector financiero: la voz de las plantillas', elaborado por CCOO, basado en los datos de la última encuesta de clima laboral. "Este informe constata el amplio malestar de las personas trabajadoras respecto a cargas de trabajo y retribuciones", ha explicado el sindicato en una nota de prensa. El sindicato ya ha advertido de que "si no hay respuesta por parte de las entidades, la escalada de movilizaciones irá a más".

El sondeo, realizado en mayo, y en el que han participado más de 45.000 trabajadoras y trabajadores de toda España, revela que más del 90% se ve sometido a una "sobrecarga" de trabajo por la cada vez "mayor presión comercial" ejercida por los directivos de las respectivas entidades bancarias.

"El actual modelo organizativo de las grandes entidades financieras del país está erosionando de forma severa la salud y el compromiso de las plantillas en pro del exclusivo beneficio de las cúpulas de las entidades y el dividendo de los accionistas", ha denunciado el sindicato. Las cifras apuntan que mientras en las sucursales el malestar generalizado (96,9%) está vinculado a la "comercialización forzada" de productos y atención directa al cliente, en los servicios centrales se sufre "una sobrecarga técnica alarmante y prolongaciones de jornada sistemáticas" (93,1%).

Como ha señalado el sindicato "con esta situación se entiende que más del 91% de las plantillas de servicios centrales y más del 95% de la red de oficinas estén dispuestos a ir a la movilización colectiva sectorial para exigir un cambio radical de modelo".

La federación de Servicios exige, entre otras cuestiones, poner fin a la presión comercial; una participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones como, por ejemplo, en el Sistema de Retribución Variable, implantado unilateralmente por las direcciones y que está completamente deslegitimado por las plantillas; acabar con la insostenibilidad laboral y prevenir y actuar antes los riesgos psicosociales que están afectando la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, el sindicato reclama un "reparto justo" de los beneficios récord entre las plantillas, el principal y mejor activo del sector. CCOO afirma que está abierto al diálogo para discutir en una mesa de negociación los que considera que son los cinco principales ejes de mejora: más plantilla para mejorar la atención; menos presión comercial y más ética profesional; la protección de la salud mental en el trabajo; tiempo para trabajar y tiempo para vivir; y el reconocimiento a la profesionalidad de las plantillas".