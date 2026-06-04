CCOO Córdoba condena la "agresión" verbal a una delegada sindical en Hitachi por el chófer de un directivo

Trabajadores de Hitachi Energy entrando en la factoria de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves "la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica", lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió "a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo" de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, "increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle".

Según ha informado el sindicato en una nota, "la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora".

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que "varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono".

Jiménez ha afirmado que "la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada".

La trabajadora "requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada" por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, "interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado".

Agustín Jiménez ha lamentado que "el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión".