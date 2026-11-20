Archivo - Las secretarias generales de CCOO-A y Córdoba, Nuria López y Marina Borrego, respectivamente, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria General de CCOO de Córdoba y responsable de Administración Pública del sindicato, Marina Borrego, ha critica este viernes que el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, "haya escuchado a todas las partes implicadas en los comedores escolares de los centros educativos públicos excepto a las trabajadoras, que son las que mejor conocen el servicio, porque son las que sirven todos los días la comida a los niños y niñas".

Borrego ha recordado a Copé a través de un comunicado que "el comité de empresa de Mediterránea de Catering, la empresa que gestiona los comedores escolares públicos, sigue esperando a tener una reunión con él para poder trasladarle la realidad que viven a diario, que no es la que se está vendiendo desde la Junta de Andalucía. No queremos pensar que no nos recibe porque sabe que la situación de los comedores es muy precaria y no quiere enfrentarse a esta realidad", ha añadido.

En este sentido, la responsable sindical ha afirmado que "los menús de los comedores han mejorado la cantidad después del caso que conocimos a finales de septiembre, por la alarma social que generó, pero lo único que está haciendo la Junta es maquillar la situación con la pantomima de control de Evacole (Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares) y unas catas para las familias que son una farsa, porque si se avisa con antelación a la empresa de que se va a proceder a controlar el menú, lógicamente, la empresa ofrece un buen menú, que no es el que se sirve a los niños".

Borrego ha señalado que CCOO viene advirtiendo desde hace tiempo de "la precaria situación de los comedores escolares", pues ya avisaron, "hace casi dos meses que la falta de comida y de calidad de la misma es algo generalizado en todos los colegios públicos de la provincia y se viene produciendo desde hace años", pero ahora "intentan maquillarlo y engañar a las familias, haciendo unas catas en las que se ofrecen las cantidades y la calidad que realmente deberían tener los menús, pero que no es la que se ofrece a los y las escolares a diario".

La secretaria general de CCOO ha augurado que "la Junta vendrá y nos dirá que las familias le dan un notable a los menús, pero las mentiras tienen las patas muy cortas, y pronto veremos cómo vuelven las quejas, en cuanto los niños y las niñas empiecen a quejarse y las familias vuelvan a preocuparse".

"La Junta está permitiendo que el servicio se deteriore para obligar a las familias a abandonarlo. Todos los años se pierden usuarios y usuarias y la empresa se ampara en las ratios para reducir personal", ha lamentado Borrego.