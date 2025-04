CCOO Córdoba exige la Junta, la GMU y Cecosam una "solución inmediata" para las limpiadoras de Mabraser

CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Hábitat y de Enseñanza de CCOO de Córdoba han exigido este miércoles a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba y a la empresa municipal Cementerios de Córdoba (Cecosam) "que busquen una solución inmediata para las más de 130 trabajadoras de Mabraser, empresa que presta el servicio de limpieza en una treintena de institutos de la provincia, así como en la GMU y Cecosam".

A este respecto y según ha informado el sindicato en una nota, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, ha afirmado que el sindicato ha estado "defendiendo a las trabajadoras desde que en diciembre" tuvo conocimiento de que "la empresa les dejaba a deber la mitad de la paga de diciembre" y, por eso, "empezamos a poner las demandas de cantidad y en el mismo mes de diciembre también se pusieron varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, por no entregar la empresa los EPI y material de limpieza".

Además, CCOO tiene conocimiento de que" Mabraser solicitó a la GMU el adelanto de la mensualidad de febrero, supuestamente para hacer frente a las nóminas, las cuales no han llegado a pagar a las trabajadoras. Igualmente, la empresa solicitó a la Delegación de Desarrollo Educativo un adelanto, pero advertida por CCOO, la Delegación retuvo el pago".

"Este es un sector muy feminizado, con muchas mujeres cabeza de familia o monomaternales, que además no trabajan a jornada completa, que normalmente cobran 500 euros", lo que se puede imaginar la "situación de desamparo que tienen estas mujeres cuando llevan sin cobrar febrero, marzo y la mitad de la paga de diciembre", según ha resaltado Sánchez.

El primer contacto de CCOO con la Delegación de Desarrollo Educativo se produjo el 3 de marzo. En este encuentro, "la Delegación se mostró partidaria de encontrar a otra empresa que se hiciera cargo del contrato mientras la Junta sacaba una nueva licitación del servicio. Mabraser se mostró dispuesta a hacer una cesión del contrato, pero una semana después desaparece, no coge los teléfonos, no se comunica con la Delegación ni con este sindicato, que es mayoritario en la empresa".

Además, a CCOO no le sirve "que nos digan desde Delegación que una licitación tarda mucho o que no pueden abonarles directamente las nóminas a las trabajadoras. Hay que buscar una solución con carácter urgente porque esas trabajadoras son suyas, la Delegación es responsable subsidiario" y tiene que "arbitrar los mecanismos necesarios para que estas trabajadoras cobren".

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra, ha lamentado que "cuando la Junta externaliza un servicio automáticamente se olvida de él, pero tiene una doble responsabilidad, por no sacar la licitación en condiciones y porque las trabajadoras, aunque estén contratadas por una empresa, siguen siendo responsabilidad de la Delegación, porque todo lo que sucede en un centro educativo es responsabilidad de la Delegación de Desarrollo Educativo".

Por lo que respecta a la convocatoria de huelga convocada por otro sindicato, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha explicado que "no estamos dispuestos a que la huelga salga de las costillas de las trabajadoras. Con los servicios mínimos que se han impuesto a las trabajadoras, la huelga les está costando el dinero y encima están yendo a trabajar sin cobrar".

A este respecto, Guerra ha afirmado que "nadie nos va a enseñar qué es una huelga, pero nosotros creemos en el binomio acción-negociación y en eso hemos estado trabajando. Lo que está claro es que hay una dejación de funciones absoluta por parte de la Delagación de la Junta y una desconsideración absoluta hacia este personal".

Además, "el problema irá a más, porque estas trabajadoras son fijas-discontinuas, y cuando llegue junio ellas tienen que tener una finalización de llamamiento que no van a tener, porque no hay empresa", y también "sabemos que Mabraser no está pagando los seguros sociales, con lo que no sabemos cómo van a cobrar el paro, y si esto se eterniza, cuando llegue septiembre tampoco sabemos qué empresa va a realizar el llamamiento", ha advertido Esperanza Sánchez, quien ha criticado que "la única solución que se le ha ocurrido a la Delegación es coger a unas limpiadoras de un centro y derivarlas a otros centros. Esto es desvestir a un santo para vestir a otro y esa no es la solución".