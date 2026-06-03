CCOO Córdoba inicia una campaña para promover la prevención en el trabajo en la construcción ante el calor

David Quintana y Esperanza Sánchez, durante la presentación de la campaña 'Frente al sol Sombra, agua fría y jornada reducida'. - CCOO

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha presentado este miércoles la campaña 'Frente al sol: Sombra, agua fría y jornada reducida', con la que pretende difundir las medidas de prevención obligatorias que deben adoptar las empresas del sector de la construcción, que iniciarán el próximo día 8 de junio la jornada intensiva de verano, que se prolongará hasta el 30 de agosto.

Según ha informado CCOO en una nota, la secretaria general del mencionado Sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, ha recordado que en 2024 la jornada continua comenzó el 17 de junio, y el año pasado lo hizo el 16 de junio. "Este año, después de no fáciles negociaciones con la patronal, hemos logrado ganar una semana más de jornada intensiva en Córdoba".

"Todos conocemos las altas temperaturas que se registran en la provincia de Córdoba en verano y en el sector de la construcción se trabaja al aire libre, lo que incrementa los factores de riesgo. Por ello, ponemos en marcha esta campaña, porque no podemos quedarnos en una reducción del tiempo de trabajo y de la exposición al calor, sino que hay que cumplir las medidas contempladas en el Real Decreto 4/2023 sobre temperaturas extremas", ha remarcado Sánchez.

Durante la campaña, se repartirán a los trabajadores unos dípticos en los que se explican las medidas de prevención básicas con las que deben contar en sus lugares de trabajo, entre ellas, lugares de sombra, agua fresca, crema de protección solar, descansos periódicos o ropa adecuada.

"No podemos permitir que las medidas de protección se tengan, pero no estén al alcance de los trabajadores", según ha hecho hincapié la responsable sindical, quien ha avisado que CCOO estará especialmente vigilante para comprobar que se cumplen estas medidas, así como las contempladas en el caso de alertas por altas temperaturas de la Aemet.

Además, el díptico pone a disposición de las personas trabajadoras el contacto del sindicato para que puedan consultar sus dudas y denunciar cualquier incumplimiento del que tengan conocimiento, según ha indicado Sánchez, quien ha estado acompañada por el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana.

En cualquier caso, la responsable del Hábitat de CCOO de Córdoba ha asegurado que, "en términos generales, en Córdoba se respeta la jornada intensiva, pero las medidas preventivas no se aplican. Una crema solar guardada en un cajón no sirve de nada", y tampoco que "la sombra o el agua fresca esté a un kilómetro de donde se está trabajando".

El pasado año, el Sindicato del Hábitat de CCOO puso 16 denuncias por incumplimientos de la normativa en materia de altas temperaturas ante la Inspección de Trabajo. "Afortunadamente, el año pasado no hubo que lamentar ninguna muerte por golpe de calor, pero sí se produjeron golpes de calor", los cuales "se camuflan como enfermedad común".

Ello se debe a que mareos, fiebre y dolor abdominal, entre otros, "son en realidad los efectos de una prolongada exposición al sol, pero estos síntomas muchas veces se presentan después de la jornada laboral" y, por eso, "es tan importante prevenir".

Por ello, CCOO pide a la Inspección de Trabajo que preste "especial atención a las denuncias que pongamos ya que, si se pone una denuncia y no se acude al momento, para cuando se hace la inspección, el hecho causante ya ha desaparecido".