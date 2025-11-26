CCOO critica que durante la borrasca Claudia no se reforzara el servicio del 112 Andalucía en Córdoba

Archivo - Una operadora del 112 Andalucía en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha criticado este miércoles que, "durante la borrasca Claudia, no se reforzara el servicio del 112 Andalucía en Córdoba", pues, a pesar del aviso lanzado "por la Aemet unos días antes y de que se activara el Plan de Emergencias por Inundaciones, el pasado 15 de noviembre solo hubo dos personas en la sala", siendo este "un ejemplo de la precariedad con la que se cubre un servicio que, siendo esencial, sigue en manos privadas".

Según ha detallado el sindicato en un anota, el citado día, "durante la borrasca Claudia, anunciada por la Aemet unos días antes, se produjeron en Córdoba multitud de incidencias relacionadas con el episodio de lluvias, tormentas y vientos" que se produjo y, en total, durante la tarde de ese día se recibieron "más de 300 avisos" en su mayoría localizados "en la capital", pero también en "Almodóvar del Río, Posadas, Palma del Río o Villarrubia".

Esa tarde, según ha asegurado CCOO, "el personal del 112 Andalucía en Córdoba presente en sala constaba de solo dos personas", que "tuvieron que gestionar, no solo esos más de 300 avisos", sino que también tuvieron que "hacerse cargo de las gestiones referidas a la activación del Plan de Emergencias por Inundaciones, activado sobre las 17,30 horas y que requiere que una persona dedique tiempo a un protocolo complejo y necesario".

Ante esto, el sindicato se ha preguntado "cómo es posible que, ante una situación conocida varios días atrás, la Junta de Andalucía no solicitara a la empresa privada que gestiona este servicio un refuerzo lógico de todas las salas en las provincias con avisos y en todos los turnos afectados por dichos avisos".

Además, CCOO ha afirmado que "esto no es un caso aislado", pues, "desde hace 25 años los gobiernos andaluces han hecho oídos sordos a las peticiones de los trabajadores para mejorar algo sus condiciones laborales", en el marco de "un servicio esencial para la ciudadanía andaluza que lleva 30 años, como ocurre con el 061, subcontratando al personal más importante de todo el sistema, a los hombres y mujeres que están 24/7 atendiendo las llamadas y alertando a los servicios de emergencias".

Una vez más, según han señalado desde el sindicato, "ante una situación grave, nuestros dirigentes políticos no dan la talla mientras unas personas mal pagadas y con condiciones de trabajo precarias dejan atrás todas esas injusticias para centrarse en ayudar a la ciudadanía, con el agravante de que las aplicaciones informáticas que se usan son deficientes y que, en esos delicados momentos, no hay personal de refuerzo".

CCOO ha advertido que "estos problemas no solo afectan" a los trabajadores del 112 Andalucía y a sus familias, sino "también a los ciudadanos" en general, pues "la subcontratación con empresas privadas" tiene como consecuencia el que "prevalece la ganancia económica frente la calidad del servicio", y "todo esto seguirá ocurriendo mientras la gestión de emergencias sea un negocio para unos pocos y un calvario para la ciudadanía que paga con sus bienes o su salud estos dividendos millonarios".