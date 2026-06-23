CCOO critica la falta de climatización en el estar del personal celador de hospitalización del Reina Sofía de Córdoba

Aspecto que presenta el estar del personal celador de hospitalización del Reina Sofía. - CCOO

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Delegados de Prevención de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba trasladaron el pasado 4 de junio un escrito al Comité de Seguridad y Salud en el que denunciaron "graves deficiencias en la climatización del estar de celadores de las plantas de hospitalización", pues, "hace más de 20 días que se averió el equipo de aire acondicionado y la situación continúa sin resolverse a fecha de hoy, en plena ola de calor".

A este respecto y a través de una nota, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba que el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, determina que "las condiciones ambientales de los centros de trabajo no deben constituir un riesgo para la seguridad y salud de las personas trabajadoras, estableciendo parámetros específicos de temperatura en función de la actividad desarrollada".

En el mencionado escrito presentado el 4 de junio, CCOO ya puso de manifiesto que la máquina de aire acondicionado existente se encontraba averiada, sin que se hubiera procedido a su reparación o sustitución. Como medida provisional, "la Dirección instaló un aparato portátil de climatización tipo 'pingüino', solución que desde el primer momento fue considerada insuficiente e inadecuada para garantizar unas condiciones térmicas aceptables".

Por ello y dado que sigue sin reparar el equipo de aire acondicionado, CCOO exige a la Dirección del Hospital Universitario Reina Sofía "que actúe de manera inmediata para restablecer un sistema de climatización adecuado en el estar del personal celador de hospitalización, garantizando unas condiciones ambientales compatibles con la protección de la salud de las personas trabajadoras y el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales".