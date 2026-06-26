CCOO-A critica la gestión de la Junta en servicios públicos con "más privatización y menos diálogo"

Imagen de archivo del Palacio de San Telmo. - Francis J. Cano

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha señalado que "el Gobierno andaluz ha vuelto a demostrar que su prioridad no es fortalecer los servicios públicos, sino avanzar en un modelo de gestión que favorece la privatización y que considera lo público como un gasto y no una inversión para la mejora de la sociedad andaluza en su conjunto".

El sindicato ha explicado que "el curso ha estado marcado por el incumplimiento de compromisos adquiridos con numerosos centros educativos, tales como la bajada de ratios o la reducción horaria del profesorado", tal y como ha subrayado en una nota de prensa.

"Desde CCOO hemos acompañado las reivindicaciones de los llamados 'centros olvidados del Acuerdo', denunciando el abandono institucional y las desigualdades generadas por una gestión incapaz de garantizar condiciones homogéneas en toda Andalucía", ha afirmado. En cuanto a la Formación Profesional, Vega ha señalado que ha estado marcada por la improvisación.

"La implantación caótica de la normativa, una vez iniciado el curso, ha obligado a centros educativos, profesorado y alumnado a adaptarse sobre la marcha a cambios de enorme trascendencia, sin la dotación suficiente de recursos ni las garantías necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado en el acceso a estas enseñanzas, cada vez más demandadas", ha aseverado el sindicato.

Como ha incidido la dirigente, "CCOO ha presentado reiteradamente propuestas para corregir estas deficiencias y frenar la privatización salvaje de estas enseñanzas, sin encontrar respuesta por parte de la Administración".

Vega ha apuntado asimismo que la Consejería tampoco ha estado a la altura en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. "Programas recientemente puestos en marcha, como el Avanza+21, han sido utilizados como instrumentos de propaganda mientras continúan los problemas estructurales que afectan a la FP para alumnado con necesidades educativas especiales y ocultan el progresivo desmantelamiento de una oferta educativa que debería garantizar la inclusión y el derecho a una formación de calidad para todo el alumnado".

"No se puede hablar de inclusión mientras se recortan apoyos y se mantienen déficits estructurales que afectan directamente al alumnado más vulnerable", señala Vega.

En esta línea, la reciente publicación del Decreto ZTS, pone de manifiesto que se hace oídos sordos a las movilizaciones en su contra y deja patente la falta de diálogo y voluntad de la Administración.

"Este Decreto desmantela un sistema de educación compensatoria que funcionaba y garantizaba recursos humanos y materiales al alumnado más vulnerable y que ahora dependerá de fondos europeos no estructurales", ha apuntado la secretaria general de la federación.

El Gobierno andaluz "suspende" también en su gestión de los servicios públicos externalizados, como son el sector de protección de menores y reforma juvenil o el de la atención temprana, donde el balance resulta igualmente "preocupante", en opinión de CCOO.

"Se han suprimido dos Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar y la Adopción y ha habido un constante incumplimiento de los pliegos por parte de las empresas ante la impasividad de una Administración que perpetúa un sistema cada vez más precario para las personas trabajadoras y las usuarias".

Durante este curso, CCOO ha respaldado las movilizaciones de estos y otros sectores, como es el de las PTIS externalizadas o las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) para denunciar la precariedad laboral que sufren y el deterioro de la atención educativa que recibe el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el de 0 a 3 años en una etapa clave en su desarrollo.

"La apuesta de la Junta por la externalización de servicios esenciales sigue generando desigualdades laborales y una pérdida progresiva de calidad en la atención prestada. Por eso, es urgente revertir a lo público para paliar los graves déficits estructurales que sufren estos sectores. Desde CCOO seguiremos luchando por un modelo de gestión público que garantice la calidad de estos servicios para toda la ciudadanía", ha añadido.

Otro ejemplo al que se ha referido el sindicato como reflejo del abandono de la Consejería durante este curso es el del personal laboral que presta servicio en los centros educativos públicos andaluces, "profesionales esenciales para el funcionamiento diario de los centros que continúan siendo los grandes olvidados de la política educativa andaluza".

En opinión de Vega, "a pesar de desempeñar una labor imprescindible para garantizar la inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la atención al alumnado más vulnerable, este personal sigue soportando plantillas insuficientes, sobrecargas de trabajo, sustituciones tardías y una absoluta falta de negociación sobre cuestiones fundamentales para la calidad del servicio. La Consejería continúa ignorando reivindicaciones históricas como la adecuación de las ratios a las necesidades reales de los centros, el incremento de las plantillas estructurales, la cobertura inmediata de bajas y vacantes, la mejora de las condiciones salariales o el reconocimiento de la carrera profesional, entre otras".

Por todo ello, desde CCOO "volvemos a suspender la gestión educativa del Gobierno andaluz". La Consejería "termina el curso con numerosas asignaturas pendientes: reducir ratios, reforzar plantillas, mejorar las condiciones laborales de todos los colectivos, frenar la privatización de servicios y apostar decididamente por una educación pública de calidad", tal y como ha asegurado el sindicato.

"Si no cambia el rumbo, septiembre volverá a encontrar al Gobierno andaluz con los mismos problemas sin resolver y a la comunidad educativa, con CCOO encabezando la lucha, reclamando las mismas soluciones que lleva años esperando", ha concluido la dirigente.