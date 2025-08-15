CCOO critica que la Junta "ahogue la gestión de Veiasa" con "retrasos" en el servicio de ITV por "falta de personal"

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde CCOO Industria de Andalucía han criticado la "alarmante situación" que atraviesa la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), como consecuencia "de la mala gestión interna y de la negativa de la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a autorizar fondos que ya estaban comprometidos".

Según ha detallado el sindicato en una nota, "esta falta de recursos económicos impide realizar nuevas contrataciones que permitirían reducir la temporalidad y transformar contratos fijos discontinuos en contratos estables, creando empleo de calidad".

A esto han añadido que "actualmente, muchas estaciones de ITV andaluzas se encuentran sin inspectores ni personal administrativo suficiente, como resultado de una gestión deficiente en los procesos de licitación y en la redacción de las bases de las bolsas de empleo". "La inacción y falta de planificación por parte de la Dirección de Veiasa --han proseguido-- ha desembocado en una ausencia crítica de personal que está provocando retrasos inasumibles en las citas, con fechas que ya se están derivando a finales de septiembre e incluso a octubre en numerosos centros".

Esta situación "no solo perjudica a la plantilla, sino que además está provocando retrasos el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en toda la comunidad autónoma afectando gravemente a la ciudadanía andaluza, que se ve imposibilitada a la hora de cumplir con los plazos legales para la inspección de sus vehículos". Además, "pone en riesgo la calidad del servicio público y sobrecarga a una plantilla cada vez más reducida y agotada".

Desde CCOO han apuntado que llevan "meses alertando sobre el riesgo de no activar con urgencia las bolsas de empleo y de no resolver los errores detectados en las bases de las convocatorias, que han generado inseguridad jurídica y han ralentizado las contrataciones".

Asimismo, han denunciado la "parálisis" en la adjudicación de contratos de formación, exigiendo que "se proceda, de una vez por todas, a la estabilización de los puestos estructurales existentes, muchos de los cuales siguen siendo cubiertos por personal fijo discontinuo".

De este modo, han exigido al Gobierno andaluz y a la dirección de Veiasa "una actuación inmediata para revertir esta situación insostenible que ponga en marcha procesos de contratación transparentes, ágiles y bien planificados; garantice una dotación presupuestaria suficiente; y asegure la estabilidad de los puestos de trabajo y la calidad del servicio público de ITV que merece la ciudadanía andaluza".

Desde CCOO "no se va a permitir que la falta de previsión y la ineficacia de la gestión deterioren un servicio público esencial como es el de las ITV, que debe ir ligado a la generación de empleo digno y a la mejora continua de las condiciones laborales de su plantilla".