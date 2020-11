CCOO critica que Junta aprueba los decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato "obviando" a la comunidad educativa

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza denuncia que la Consejería de Educación y Deporte aprueba los decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato "obviando" a la comunidad educativa, así como cuestiones básicas aprobadas por el Consejo Escolar de Andalucía, como lo son el mantenimiento de los exámenes de septiembre en 4º de ESO y 2º de Bachillerato o reducir de manera estable la ratio para una mejor atención al alumnado.

En este sentido, según un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, recuerda que "el Consejo Escolar de Andalucía aprobó por unanimidad, a principios de este año, dictámenes sobre estos decretos en los que la totalidad de la comunidad educativa --incluida la propia Administración--, coincidió en la necesidad tanto de mantener los exámenes de septiembre en toda la Secundaria y Bachillerato, algo que los nuevos Decretos suprimen para 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, como de reducir de manera estable la ratio de las unidades escolares para mejorar la calidad de nuestra educación, una cuestión ésta que se ignora en el nuevo texto".

Desde CCOO se informa que el próximo día 17 de noviembre se ha convocado Mesa Sectorial para tratar las órdenes de desarrollo de estos decretos, es decir, la aplicación práctica en materia de aprendizajes que la nueva norma conlleva.

Sin entrar en los contendidos exactos de estudio, Molina critica que, en un estado aconfesional, en Andalucía "se le siga dando un alto valor a la asignatura de religión o que, con estos continuos cambios normativos, se dificulte la creación de equipos de profesorado estables, lo que perjudica los proyectos educativos que desarrollan los centros, afectando negativamente al rendimiento y al éxito de nuestros escolares".

"Nos preocupa incluso que la falsamente llamada autonomía de los centros determine las cargas horarias de algunas asignaturas o los vaivenes que el estudio del segundo idioma extranjero sufre a lo largo de los distintos niveles educativos", señala el dirigente sindical.

Además, Molina critica que, pese al actual contexto de tramitación en el que se encuentra la modificación de la Lomce por parte del Gobierno de España, "se realicen esfuerzos que no se centran en la nueva realidad con la que vamos a tener que vivir durante muchos meses, más de un curso escolar, hasta una completa normalización y recuperación de los aprendizajes curriculares no adquiridos con motivo la actual pandemia".

"Desde CCOO no aceptamos que se obvie a los agentes que intervienen en la educación y no entendemos cómo no se tienen en cuenta los dictámenes del Consejo Escolar de Andalucía adoptados, incluso, por unanimidad". Por ello, apuesta por los consensos y la aplicación de medidas que emerjan de la comunidad educativa, pues, de otro modo, "están condenadas al fracaso", finaliza Molina.