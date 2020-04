CCOO-A critica que la Junta apruebe el decreto de simplificación administrativa "sin consenso" y durante la crisis

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha mostrado su rechazo al Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, convalidado este jueves por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, dado que se ha hecho "sin consenso" y durante el estado de alarma.

En un comunicado, el sindicato ha afeado que haya sido este órgano y no el Pleno del Parlamento de Andalucía el que haya convalidado la norma porque "no obedece a razones de extraordinaria y urgente necesidad". "Hay que tener en cuenta que el Reglamento de la Cámara no prevé que la Diputación Permanente en este periodo excepcional pueda sustituir al Pleno del Parlamento para convalidar este tipo de decretos-leyes", ha añadido.

Igualmente, la central ha considerado que "la situación en la que nos encontramos de máxima alarma con motivo de la crisis sanitaria no es la más idónea ni oportuna para aprobar una norma que modifica 21 leyes y seis decretos, y que constituye una batería de reformas estructurales que afecta a sectores de la actividad económica de Andalucía".

Por otra parte, ha defendido que "por el calado de las reformas que contiene el Decreto-ley, este requiere del máximo consenso y participación de los agentes sociales y económicos, y, lamentablemente, no ha sido así, ya que no se ha contado con la concurrencia de los diversos sectores empresariales, económicos y sindicales andaluces". "La norma se ha elaborado a espaldas de las organizaciones sindicales más representativas, no facilitándose la participación ni consulta de los sindicatos en el procedimiento de elaboración del mismo y además, se desconocen los preceptivos informes jurídicos, técnicos o económicos que sustentan las medidas que se contienen", ha argumentado CCOO.

Así, la central ha reclamado que las distintas formaciones políticas recurran ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley "por no obedecer a verdaderas razones de extraordinaria y urgente necesidad, sino a dar respuesta a las demandas más liberales y desregulatorias que postulan las formaciones políticas de PP, Ciudadanos y Vox".

"Entre otras, esta norma modifica se modifica la Ley de Ordenación de Ordenación Urbanística de Andalucía, revisándose procedimientos de intervención administrativa en las actuaciones urbanísticas eliminando licencias y autorizaciones; se modifica la Ley de Servicios Sociales, relajando los controles para el funcionamiento de los centros y servicios de atención residencial; la Ley del Comercio Interior de Andalucía, incrementando en 16 los días de apertura autorizados en domingos y festivos; y se modifica la Ley frente al Cambio Climático, eliminando controles para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este decreto-ley modifica y suprime los criterios objetivos y mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad que establecían dichas normas dando discrecionalidad a las decisiones", ha explicado el sindicato.