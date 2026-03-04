CCOO critica un "recorte" en Correos y la empresa dice que la asignación de personal "se ajusta" al servicio en Córdoba

Archivo - Una oficina de Correos en Córdoba. - CORREOS - Archivo

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba ha criticado este miércoles que la empresa pública "está aplicando un nuevo recorte de plantilla en la provincia, con la supresión de, al menos, seis puestos de trabajo fijos durante el mes de febrero", a lo que Correos ha respondido que "la asignación del personal se ajusta a los volúmenes actuales de envíos" y a sus "necesidades operativas", de modo que garantiza la "calidad" de su servicio "en toda la provincia".

En primer término y a través de una nota, el sindicato ha señalado que la "política de ajuste" de Correos en la provincia "supone menos empleo estable, más sobrecarga para la plantilla y un claro empeoramiento del servicio público postal", pues "la falta de cobertura es ya estructural en numerosas unidades".

Así, según ha precisado CCOO, "la situación es alarmante en muchos centros", pues "en Rute, de cinco plazas solo se cubren tres; en Cabra, de siete se cubren cuatro; en Montilla, de 19 plazas, están cubiertas 12, y en Córdoba la Unidad de Reparto 3 tiene cubiertas 25 de las 34 plazas, mientras que la Unidad de Reparto 4, de 24 plazas cubre 14, y la Unidad de Servicio Especial (USE) tiene cubiertas 13 de las 19 plazas".

Para CCOO, "con la plantilla al 60% es imposible garantizar el reparto diario en todos los domicilios. La acumulación de envíos afecta directamente a la ciudadanía, especialmente, cuando se trata de citas médicas, notificaciones administrativas o comunicaciones judiciales, que llegan fuera de plazo en muchas ocasiones".

RESPUESTA DE CORREOS

Por su parte y en una nota remitida a Europa Press, Correos ha asegurado la prestación del servicio en la provincia de Córdoba "está garantizada con la calidad requerida", ya que la actividad de la compañía se desarrolla "adaptándose en cada momento al volumen de negocio, aplicando las medidas organizativas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento".

De este modo, "la asignación del personal se ajusta a los volúmenes actuales de envíos y a sus necesidades operativas, con el objetivo de cumplir los plazos de entrega y los niveles de calidad comprometidos para cada tipo de producto, respetando las condiciones laborales del conjunto de la plantilla".

Por último, Correos ha recordado que, "como entidad pública", tiene "la responsabilidad de gestionar de forma eficiente sus recursos humanos, logísticos y tecnológicos, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos por la compañía".