CCOO-A critica el recorte de la partida para inmigración en los presupuestos de la Junta para 2026

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha mostrado su rechazo, en el marco de un encuentro sobre inmigración, al recorte sufrido en la partida destinada a esta materia en los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026, que reducen la cuantía en un 1,5% respecto a 2025. Asimismo, el sindicato ha advertido del "deterioro que sufrirá nuevamente la atención a las personas inmigrantes", que ya es, según el sindicato, "muy deficitaria", ante la reducción de la plantilla en los servicios centrales "que vuelve a perder personal".

Por otro lado, el sindicato ha puesto en valor en una nota el crecimiento de las transferencias a los ayuntamientos y a las organizaciones para hacer programas dirigidos a las personas inmigrantes (12%) estando por encima del recorte que se produjo en 2025, cuando cayó un 8%.

CCOO-A ha saludado igualmente la inclusión de una partida para la puesta en marcha del Plan de Erradicación de Asentamientos Chabolistas, si bien ha aclarado que en los presupuestos "se ha eliminado la partida de en torno a 500.000 euros que se había venido destinando a los ayuntamientos para la recogida de datos y trabajos previos".

"Este es un compromiso que se adquirió al inicio de legislatura, por lo que la urgencia para la ejecución del plan ya es máxima", ha argumentado la organización sindical.