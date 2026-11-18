Archivo - Cliente en un supermercado. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía se ha mostrado "muy crítica" con la "ineficacia" del Gobierno andaluz en la gestión del Programa Básico Tarjeta Monedero, "inoperativo desde hace más de 18 meses". La secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha explicado que "se paraliza un recurso clave en un contexto social en el que el 12,5% de los menores viven en hogares en situación de pobreza severa y no pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días". Esto significa que alrededor de 190.000 menores sufren pobreza severa en la Andalucía al no poder acceder a necesidades básicas.

La dirigente sindical ha explicado en una nota que este Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado al 90% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y un 10% por la Junta de Andalucía, está destinado a familias en extrema vulnerabilidad con ayudas de entre 130 y 220 euros al mes canjeables por alimentos e higiene. Sin embargo, ha señalado que "las familias con menores a cargo que peor lo están pasando dejaron de recibir esta ayuda desde el 31 de marzo de 2025", cuando finalizó el programa transitorio gestionado con Cruz Roja.

Sánchez ha recordado que la atención y derivación corresponde a la comunidad autónoma a través de los Servicios Sociales Comunitarios. "Las familias siguen 18 meses después sin este recurso por la demora del Gobierno andaluz, a pesar de que en mayo de 2025 licitó por 46 millones de euros el contrato para la provisión de asistencia material básica", ha aseverado la responsable sindical.

CCOO ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico de "echar balones fuera cuando otras comunidades autónomas ya tienen operativo el programa". La dirigente sindical ha señalado que ese bloqueo responde a su tendencia habitual a "eludir responsabilidades". A este respecto, Sánchez lo ha comparado con la Renta Mínima de Inserción Social, "que solo cubre a 3.944 titulares al haberla hecho incompatible con el Ingreso Mínimo Vital, prestación estatal que sustenta a más de 1,2 millones de personas en Andalucía".