CCOO critica que UGT y Construcor no hayan ratificado en el Sercla el acuerdo de subida a los gruistas de Córdoba

Archivo - Concentración de gruistas durante la huelga, en una imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha criticado este lunes que, "ni UGT, ni la patronal de la construcción, Construcor, se hayan personado hoy en el Sercla para ratificar el acuerdo sobre la subida salarial del colectivo de operadores de grúas torre de la provincia".

Según ha señalado dicho sindicato en una nota, "no se han presentado porque sabían que CCOO iba a exponer una modificación de la redacción del acuerdo que UGT y la patronal se apresuraron a firmar digitalmente en mayo, ya que, con la redacción actual, la subida salarial está abocada a desaparecer cuando se negocie el próximo convenio estatal del sector, de ahí la prisa por firmar antes de que el colectivo se les echara encima".

Así lo ha asgurado la secretaria general del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO Córdoba, Esperanza Sánchez, quien ha insistido en que "un acuerdo de esta envergadura no se podía firmar deprisa y corriendo", y ha lamentado que "UGT se posicione del lado de la patronal y rompa la confianza de los operadores de grúas torre haciendo valer una mayoría que no responde al sentir mayoritario del colectivo en la actualidad".

A juicio de la sindicalista de CCOO, "la actitud de la patronal y del sindicato UGT supone una absoluta falta de respeto a unos trabajadores que han soportado una huelga de 72 días y que confiaban en que el acuerdo tuviera vocación de permanencia, como también es la voluntad de CCOO", recordando Sánchez que ha sido CCOO el sindicado "que ha intercedido con los trabajadores ante la autoridad laboral, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía e incluso grupos parlamentarios".