CCOO-A defiende en su segundo consejo confederal el refuerzo de los servicios públicos, el empleo y derecho a vivienda

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López. - CCOO-A

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha celebrado su segundo Consejo confederal, máximo órgano entre congresos, en lo que va de año, donde ha defendido el refuerzo de los servicios públicos, el empleo y el derecho a la vivienda. De esta manera, el informe de su secretaria general, Nuria López, ha sido aprobado por unanimidad y en el mismo, la dirigente sindical ha señalado los temas que seguirán marcando la agenda de CCOO en los próximos meses.

Entre ellos, la exigencia al Gobierno andaluz de poner freno a la externalización precaria y la reclamación de un verdadero diálogo social para proteger a las trabajadoras y trabajadores, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Asimismo, López Marín ha situado como prioridades aumentar el empleo de calidad, la protección integral de los servicios públicos y el avance de la Iniciativa Legislativa Popular sobre vivienda promovida por el sindicato. Durante este segundo Consejo confederal del año, CCOO de Andalucía ha planteado las cuestiones que han definido y seguirán marcando la agenda de los próximos meses.

En ese sentido, el sindicato ha exigido al Gobierno andaluz el cese de las externalizaciones y un verdadero diálogo social, así como una apuesta decidida por el empleo de calidad, la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo para corregir la infrafinanciación de Andalucía, y la puesta en marcha de planes específicos para jóvenes y mujeres.

De esta manera, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado en su informe frenar la privatización y precarización en el sistema de dependencia y el sector de los cuidados, o detener la desregulación de horarios comerciales, entre otras cuestiones.

En cuanto al empresariado andaluz, López ha demandado una subida salarial justa y mejorar las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva para reducir la brecha salarial, así como un cumplimiento riguroso de la prevención de riesgos laborales frente al incremento del 90,5% en los accidentes mortales en jornada de trabajo.

Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha hecho un repaso en su informe de la situación sociolaboral y política de España y ha reivindicado la necesidad urgente de un nuevo decreto anticrisis para dar continuidad al escudo económico, al tiempo que ha exigido rebajar la actual tensión política impulsada por intereses partidistas. También ha alertado sobre la configuración de alianzas entre la derecha y la ultraderecha en los gobiernos autonómicos, advirtiendo que estaremos vigilantes "si en ellas se introducen elementos regresivos para los derechos, la democracia y los servicios públicos".

Como elemento positivo, la dirigente de CCOO se ha referido al proceso de regularización de personas extranjeras que se ha llevado a cabo en España, en contraposición con la deriva reaccionaria de la derecha y extrema derecha en el plano europeo e internacional, como la aprobación del nuevo reglamento de expulsión en el Parlamento Europeo, que abre la puerta a recortes de derechos fundamentales.

"Ante la amenaza del retorno de las recetas de austeridad, en CCOO tenemos claro que Europa no puede seguir avanzando en desregulación ni culpar a la inmigración de los problemas creados por la falta de una política fiscal justa que haga que las grandes fortunas paguen y que se redistribuya así la mucha riqueza que se genera", ha afirmado.

CCOO ha subrayado que en los próximos meses "seguiremos trabajando con toda nuestra maquinaria para exigir que la riqueza generada repercuta verdaderamente en los salarios y en las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores".