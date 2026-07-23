CCOO denuncia que Correos recorta un 40% la contratación de verano en la provincia de Jaén

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JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que Correos ha reducido en torno al 40 por ciento la contratación de verano en la provincia de Jaén en comparación con la campaña estival de 2025.

El sindicato considera esta decisión "especialmente grave" al producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas, por lo que ha alertado de una "reducción histórica" de los refuerzos que incrementa la sobrecarga laboral y deteriora la calidad del servicio postal.

Según los datos recopilados por el sindicato, los mayores recortes se han concentrado en las oficinas y en las unidades de reparto, donde la cobertura de vacaciones y ausencias se sitúa "muy por debajo de las necesidades reales del servicio".

En el caso de las oficinas, CCOO ha señalado que en municipios jiennenses como Alcalá la Real, Andújar, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, Torredelcampo y Torredonjimeno se registra un 50 por ciento menos de contratación.

Respecto a las unidades de reparto, el sindicato ha detallado que la falta de personal no cubierto con contratos alcanza el 72 por ciento en Alcalá la Real (con dos trabajadores activos de siete), el 67 por ciento en Jaén (16 activos de 48) y en Úbeda (cinco activos de 15), el 63 por ciento en Andújar (cuatro activos de 11), el 62 por ciento en Linares (siete activos de 18), el 60 por ciento en Torredelcampo (tres activos de cinco), y el 40 por ciento en Torredonjimeno (dos activos de cinco) y en Baeza (dos activos de cinco).

"Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes", ha criticado el sindicato, que en un comunicado ha calificado la medida como una "decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía".

A juicio de CCOO, este ajuste responde a una política continuada de reducción de costes laborales basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el "deterioro progresivo" del Servicio Postal Público, utilizando para ello conceptos como "eficiencia" o "productividad".

La organización sindical ha tachado de "contradictorios" estos recortes, especialmente cuando la dirección de Correos presenta a la empresa como un instrumento para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos. Asimismo, ha recordado que la medida coincide con la publicación del informe anual 2025 de Correos, en el que la compañía declara unos beneficios de 11,5 millones de euros.

"No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla", ha aseverado CCOO, rechazando que se hable de "éxito empresarial" bajo estas condiciones.

Por otro lado, el sindicato ha recordado que Correos mantiene niveles de temporalidad "incompatibles con una empresa pública", con miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo que se encuentra "paralizada desde hace cuatro años".

CCOO ha advertido de que esta situación repercute de forma directa en la ciudadanía, que sufren retrasos, acumulación de envíos y una peor atención. Paralelamente, la plantilla debe soportar una mayor carga de trabajo, lo que conlleva un incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional, así como del absentismo laboral.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a Correos la "recuperación inmediata" de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, con el fin de reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un Servicio Postal Público de calidad en la provincia de Jaén, concluyendo que "sin empleo suficiente no puede existir un servicio público de calidad".