CCOO denuncia que los trabajadores en Andalucía son un 13% más pobres que la media nacional

El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, el secretario de Empleo y Acción Social de CCOO Jaén, Joaquín Armenteros, y la secretaria general de CCOO Jaén, Silvia de la Torre, durante la rueda de prensa - CCOO

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Andalucía ha denunciado que una persona trabajadora en la comunidad autónoma sigue siendo, por término medio, un 13 por ciento más pobre que en el resto de España, una situación ante la que el sindicato ha exigido "un mayor compromiso" al empresariado y ha advertido de un año 2026 con una "alta conflictividad laboral" si no se corrigen estas desigualdades.

Así lo ha puesto de manifiesto el sindicato en la presentación presentado en Jaén de su informe sobre la Encuesta de Estructura Salarial, elaborado por el gabinete técnico de la organización a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En rueda de prensa, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha lamentado que el incremento salarial en la comunidad autónoma, que se ha situado en el 4,7 por ciento, continúa siendo "insuficiente" frente a la media estatal, que ha crecido un 5,3 por ciento. Según ha expuesto, esta evolución negativa "hace que la brecha salarial, lejos de reducirse, siga incrementándose año tras año".

En términos absolutos, el salario medio bruto anual en Andalucía es de 26.090 euros --equivalente a 2.174 euros mensuales en doce pagas--, mientras que a nivel estatal la media se sitúa en los 29.540 euros anuales --2.462 euros al mes en doce pagas--.

Frejo ha detallado que esta brecha se incrementa en el caso de las mujeres. El salario medio de los hombres andaluces se sitúa en los 17,32 euros la hora, mientras que el de las mujeres es de 16,22 euros, lo que supone una brecha salarial del 6,8 por ciento, dos décimas más que en 2023. El informe refleja, asimismo, que la mayor desigualdad entre géneros se concentra en los salarios más bajos.

Por otro lado, la mayor diferencia salarial con la media nacional se registra en el tramo de edad de entre 25 y 34 años, donde los sueldos en Andalucía tendrían que aumentar un 22 por ciento para igualarse a la media de España. El dirigente sindical ha apuntado además que en el segmento más joven de la población trabajadora se ha producido un "estancamiento" de las retribuciones.

Ante este escenario, Frejo ha exigido un mayor compromiso a las patronales a través de la negociación colectiva para realizar "una distribución más justa de las rentas", al tiempo que ha instado a las administraciones, "sobre todo a la administración autonómica", a buscar soluciones al "problema estructural de la vivienda".

"Desde CCOO reclamamos derecho al trabajo, derecho al techo y derecho al tiempo también de descanso", ha remarcado, advirtiendo de que, de lo contrario, se abocará a un escenario de alta conflictividad.

JAÉN, A LA CABEZA DE LOS PEORES DATOS

Por su parte, la secretaria general de CCOO Jaén, Silvia de la Torre, ha apuntado que la provincia jiennense registra "los peores datos de empleo de toda Andalucía", con un salario medio que se sitúa en torno a los 17.792 euros brutos anuales.

De la Torre ha reivindicado la urgencia de mejorar los sueldos y repartir de forma justa la riqueza generada, incidiendo en que la coyuntura actual es de "crecimiento económico y no de crisis", por lo que "bajo ningún concepto se pueden seguir tolerando salarios de mera subsistencia".

Ante lo que ha calificado como "inmovilismo" del empresariado en las mesas de diálogo, la dirigente provincial ha anunciado que el sindicato va a "tensionar cada negociación de convenio colectivo en la provincia".

En la misma línea, el secretario de Empleo y Acción Social de CCOO de Jaén, Joaquín Armenteros, ha denunciado el "déficit estructural" de la provincia. Según ha expuesto, a pesar de que la industria aporta entre el 12 y el 14 por ciento al PIB jiennense, genera un nivel de empleo "muy inferior al de otros territorios" y se concentra en sectores de bajos salarios como el del aceite.

Por ello, Armenteros ha reclamado una reindustrialización urgente en zonas muy afectadas como Linares y La Carolina con sectores de mayor valor añadido, y ha advertido de que la falta de convenios que eleven los sueldos especializados frente al empuje del salario mínimo está provocando una "alarmante fuga de ingenieros hacia Granada o Córdoba".

Finalmente, en lo que respecta a la negociación colectiva, Armenteros ha exigido que las subidas salariales superen el índice de inflación actual. Ha advertido de que, con un IPC en torno al tres por ciento, una subida equivalente es "totalmente insuficiente para frenar la pérdida de poder adquisitivo", por lo que ha anunciado que el sindicato intensificará la presión ante la "falta de voluntad" de la patronal para negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).