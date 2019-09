CCOO-A denunciará ante Inspección de Trabajo los dos accidentes mortales de dos repartidores en Huelva y Sevilla

Publicado 22/08/2019 13:48:19 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha mostrado su pesar por los últimos accidentes mortales de trabajadores de reparto a domicilio ocurridos en Huelva este miércoles y en Sevilla el pasado domingo, al tiempo que ha anunciado que denunciará ante la Inspección de Trabajo ambos accidentes laborales y ha exigido "medios suficientes para vigilar y prevenir la alta siniestralidad laboral que azota a la comunidad".

Según ha informado el sindicato en un comunicado, en menos de una semana han perdido la vida dos trabajadores en Andalucía en accidentes de trabajo. La última víctima, un repartidor de 25 años, ha muerto a causa de un accidente mortal ocurrido esta noche en Huelva. Esta se suma a la muerte el pasado domingo de otro repartidor de 22 años en Sevilla.

Ante esto, CCOO de Andalucía denunciará ante la Inspección de Trabajo ambos accidentes de tráfico mortales sufridos en un sector "tan precarizado" como el del reparto a domicilio. Es "una prioridad", según el sindicato, acabar con esta lacra social que no para de afectar a los trabajadores "sean del sector que sean", "algo ante lo que no pueden quedar impasibles ni las administraciones ni el empresariado y que no tengamos que seguir siendo testigos de muertes que pueden evitarse".

CCOO-A ha subrayado la necesidad de vigilar para prevenir los accidentes laborales que, en casos como los ocurridos esta semana, llegan a ser mortales y ha lanzado un llamamiento a las administraciones para que sitúen "en primera línea de acción la prevención y el objetivo siniestralidad cero".

"Hay que dotar a la Inspección de Trabajo de los medios suficientes para cumplir su función y vigilar a las empresas y a las personas trabajadoras para que su seguridad no esté en riesgo a la hora de desempeñar su trabajo", ha defendido el sindicato.

Finalmente, ha recordado a las empresas que en "ningún caso pueden anteponer el beneficio empresarial por encima de la vida de sus trabajadores" porque tienen una responsabilidad "ineludible y tienen en sus manos la seguridad y protección de personas que solo buscan ganarse la vida". CCOO de Andalucía ha lamentado la muerte de ambos trabajadores y ha trasladado a sus familiares y allegados todo su apoyo.