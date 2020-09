CCOO dice que la Junta "miente" con los datos de la huelga y critica "su falta de respeto" a la comunidad educativa

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía critica la "gran falta de respeto" que, a su juicio, muestra la Consejería de Educación y Deporte hacia la comunidad educativa "mintiendo" con los datos de la huelga que se está llevando a cabo este viernes, ya que "a pesar de que más del 70% del profesorado de Infantil y Primaria, el 50% de Secundaria y FP y el 30% del personal de Administración y Servicios está secundando la huelga, la Junta habla de una irrisoria cifra de participación de un 7,1%".

Así, en un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "destaca como evidencia de la nueva falsedad de la Consejería de Educación, los numerosos centros educativos andaluces en los que mayoritariamente los trabajadores y trabajadoras y el alumnado no ha acudido, ello, a pesar de las trabas de la Administración imponiendo servicios mínimos abusivos y retrasar intencionadamente al lunes la incorporación de la clases en los institutos".

Molina destaca que "las manifestaciones y concentraciones realizadas en las capitales de provincia en las que han participado miles de trabajadores y trabajadoras, a pesar de la limitación que supone la pandemia, han sido un gran éxito." Este dirigente sindical destaca como "hábito de la Consejería de Educación hacer uso de la mentira para ocultar su incapacidad de gestión frente a esta pandemia y para esconder su enorme irresponsabilidad".

Para CCOO, "las mentiras reincidentes de la Consejería de Educación de las que suele hacer uso habitual, es que la Administración andaluza hable de crecimiento de plantillas contra el Covid de 6.000 plazas docentes cuando estas fueron anunciadas como refuerzo educativo para avanzar en los contenidos que no pudieron desarrollarse en el confinamiento, cuando se incluyen las plazas ordinarias de crecimiento del sistema educativo, especialmente en FP o por jubilaciones, cuando se ignoran las numerosas aulas públicas suprimidas este curso a pesar de la pandemia y cuando son numerosísimas las aulas que superan la ratio legal definida en la Lomce alcanzando hasta los 27 escolares en Infantil y Primaria o los 33 en Secundaria".

"La Consejería de Educación obvia las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la ratio 20 e ignora el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la Covid, un virus que pareciese que no afecta a los centros educativos. Por eso hemos presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo", asevera Molina.

Pero, insiste CCOO, "la gran mentira de la Consejería de Educación, más allá de la información que vierte sobre los falsos porcentajes de participación en esta huelga educativa, es que no informe sobre el uso de los 384 millones específicos para educación transferidos a Andalucía por el Gobierno de España".

"Es grave que la Consejería de Educación pretenda no escuchar a la comunidad educativa y muestre una gran falta de respeto mintiendo sobre la participación en esta huelga, pero no sólo. CCOO no va no cejar en su empeño hasta logra que Educación asuma con responsabilidad la grave situación que estamos viviendo. No se puede hacer peor gestión y mentir con mayor desvergüenza", asegura el dirigente sindical.