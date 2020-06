CCOO dice que todo lo que no sea "el 100% de presencialidad" en la universidad "va en detrimento de la formación"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO destaca que la presencialidad en la universidad "es determinante", toda vez que afirma que "lo que se aparte del 100% de presencialidad va en detrimento de la formación de nuestros futuros profesionales". "Está claro que la vuelta a la universidad debe establecerse con la máxima seguridad posible", añade.

Fuentes del sindicato se han pronunciado así en declaraciones a Europa Press desde después de que este jueves se conociese que el Ministerio de Universidades propone alternar la docencia presencial y la 'online' el próximo curso académico cuando el número de estudiantes no permita guardar metro y medio de distancia de seguridad en las aulas e instalaciones

"Conjugar estas dos situaciones conlleva necesariamente un esfuerzo en inversión por parte de las administraciones públicas para que en todo caso se garantice el máximo de presencialidad, incorporando a más personal docente e investigador, y realizando las modificaciones estructuturales oportunas que permitan incluso el 100% de presencialidad", insisten desde CCOO.

Así, afirma que la situación que se ha padecido durante el periodo de crisis "ha permitido salvar el curso académico gracias al esfuerzo del profesorado, que ha convertido sus casas en sus centros de trabajo, he incorporado su equipamiento personal al servicio de la universidad". "No obstante, estas no son las condiciones adecuadas en las que deba transcurrir las enseñanzas en las universidades", añaden.

"Debido a la importancia de éstas como principal motor social y económico del país cualquier detrimento en la inversión que necesita en el momento actual la universidad, nos lastrará y nos hará retroceder a nivel de investigación, innovación o transferencia del conocimiento con respecto a los países de nuestro entorno. En definitiva nos convertirá en una sociedad poco competitiva", concluye el sindicato.