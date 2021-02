CCOO-A emplaza a la Junta a desarrollar "plenamente" las competencias autonómicas para que Andalucía "progrese"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO-A ha reclamado este domingo, con motivo del Día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero, que el Gobierno de la Junta desarrolle "plenamente" las competencias que contempla el Estatuto de Autonomía para que la región "progrese".

Y es que, según ha apuntado la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en un comunicado, "existen muchos resortes y capacidades de autogobierno que nos otorga el Estatuto que este Gobierno --de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- no está desarrollando".

La dirigente sindical ha argumentado además que "para gestionar hace falta un plan de futuro para Andalucía", y "cuando esto no se hace, y la opción es lanzar quejas vacías al Gobierno central, se evidencia que falta capacidad de gestión y de proyecto".

Nuria López ha considerado además que "la pandemia pone de manifiesto que queda mucho por hacer", como "acabar con el paro, atraer más inversiones, apostar por otro modelo productivo y fortalecer los servicios públicos para un mayor progreso social". Por eso, ha exigido al Gobierno andaluz "el desarrollo pleno del autogobierno, porque es clave para que Andalucía progrese".

Por otra parte, el sindicato ha criticado que el acto institucional en el Parlamento por el Día de Andalucía ha sido "un acto deslucido no solo por la pandemia, sino por la ausencia de las organizaciones de la sociedad civil andaluza, entre ellas los representantes de los trabajadores, que tanto defendieron la autonomía y se han demostrado esenciales en esta pandemia".

Según ha defendido Nuria López, "el 28-F simboliza la lucha del pueblo andaluz por reclamar trabajo, derechos, libertad y un mejor futuro para nuestra tierra", y, "bajo esa premisa, toca reivindicar y reivindicarse como andaluces".

"Nuestro autogobierno y nuestra autonomía no le pertenece a quienes no creen en ella, ni saben el valor de sus instituciones y no le dan utilidad para el desarrollo y progreso de los andaluces", ha advertido la secretaria general de CCOO-A antes de agregar que "Andalucía es de la gente trabajadora, de las mujeres y los hombres que la levantan cada día con su trabajo, con su esfuerzo y con la esperanza de un futuro mejor".