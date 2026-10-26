CCOO exige a la Junta 50 millones adicionales para garantizar la "suficiencia financiera" de las universidades públicas

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz una aportación extraordinaria de, al menos, 50 millones de euros antes de que finalice 2026 para "garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas andaluzas y evitar que algunas de ellas afronten dificultades para abonar las nóminas de diciembre".

Según ha detallado el sindicato en una nota, realizan esta reclamación después de que las universidades públicas de Andalucía hayan reconocido que las nueve universidades presenciales cerraron 2025 con un déficit conjunto de 44 millones de euros.

En este sentido, la organización sindical ha sostenido que este resultado negativo se debe "fundamentalmente a la diferencia entre la financiación autonómica recibida y los costes reales de las plantillas y de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social".

Al hilo, CCOO-A ha considerado "positivo" que la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación contemple el crecimiento vegetativo de las plantillas y el incremento de las cuotas patronales de la Seguridad Social. No obstante, ha precisado que ambos conceptos forman parte del Capítulo I y que, por tanto, su financiación corresponde a la Administración autonómica.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha advertido que "el Gobierno andaluz presume de ser bondadosa accediendo a una petición de las universidades, cuando se trata de una obligación que tiene que asumir". Asimismo, la dirigente ha estimado que "si no se inyectan esos 50 millones para 2026, más de una universidad va a tener problemas para pagar las nóminas de diciembre".

Por este motivo, CCOO-A pedirá a las gerencias de las universidades públicas andaluzas que informen oficialmente sobre su capacidad para garantizar el abono de los salarios hasta final de año. "Necesitamos una respuesta clara para trasladar a las plantillas. No se les puede informar el 20 de diciembre de que no van a cobrar las nóminas", ha señalado la responsable sindical.

En concreto, CCOO-A también ha rechazado que el Gobierno andaluz presente como financiación de las infraestructuras universitarias una línea de préstamos que las propias instituciones deberán devolver. Según la información trasladada al sindicato, la Administración autonómica autorizaría primero la utilización de los remanentes no afectados y ofrecería posteriormente préstamos reintegrables durante 21 años, con tipos de interés diferentes en función de si la universidad cerró con déficit el ejercicio económico.

Para Vega, el Ejecutivo andaluz "no va a financiar ninguna infraestructura a las universidades, va a actuar de banco, haciendo caja, al igual que está haciendo con la Universidad de Málaga". Al hilo, el sindicato ha criticado que esta fórmula "puede aumentar la dependencia financiera de las instituciones académicas". Asimismo, ha añadido que tanto la LUPA como el modelo de financiación atribuyen al Gobierno andaluz la responsabilidad de "garantizar las inversiones necesarias para mantener y modernizar las infraestructuras universitarias".

En suma, CCOO-A ha considerado que obligar a las universidades a agotar sus remanentes y endeudarse para realizar inversiones esenciales "debilita su autonomía y las deja sin capacidad para afrontar gastos imprevistos". "Esta situación económica constituye un motivo añadido para la movilización de las plantillas de las universidades públicas andaluzas y para secundar la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre", ha finalizado el sindicato.