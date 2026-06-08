CCOO exige a la Consejería de Salud garantizar los traslados urgentes en ambulancias con dotación asistencial adecuada

Imagen de archivo de la entrada a las urgencias de un hospital. - HOSPITAL SALAMANCA

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha pedido a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que "garantice que los traslados urgentes se realicen en ambulancias con los medios humanos y materiales adecuados para atender a los pacientes durante el trayecto". El sindicato ha indicado que trasladó esta reclamación a la consejería el pasado año mediante un escrito que, hasta la fecha, "sigue sin recibir respuesta".

Según ha informado CCOO en una nota, "en el escrito advertimos de que el SAS está incorporando a la red de traslados urgentes vehículos clasificados como no asistenciales (ambulancias tipo A1) que no están diseñados ni equipados para prestar atención sanitaria durante el transporte". Para el sindicato "utilizar ambulancias A1 para estos servicios supone una contradicción con la propia clasificación legal de estos vehículos y con la obligación del sistema sanitario de garantizar la seguridad de los atendidos".

Asimismo, el sindicato ha avisado de las consecuencias que esta situación puede tener tanto para los pacientes como para los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES). Por un lado, "las personas trasladadas podrían no disponer de un registro adecuado sobre su estado de salud o la atención recibida durante el trayecto, algo que puede afectar a la continuidad asistencial y a su derecho a la información sanitaria". Por otro, "los profesionales se ven obligados a asumir responsabilidades sin contar con una documentación que respalde su actuación".

En este sentido, CCOO ha considerado que este modelo de gestión "entra en conflicto" con diferentes normas que protegen los derechos de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales, entre ellas la Constitución Española, la Ley de Autonomía del Paciente, la normativa sobre documentación clínica, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ante esta situación, el sindicato ha pedido a la consejería que adopte medidas urgentes. Entre ellas, que se implante un informe asistencial específico para cada traslado urgente realizado en ambulancias A1 mientras no se modifique el modelo actual; que se reconozca y garantice la capacidad de los TES para realizar valoraciones básicas de los pacientes; que se establezcan mecanismos de protección jurídica para estos profesionales; y que se desarrollen protocolos que aseguren una atención sanitaria efectiva durante el traslado.

Por último, desde la FSC de CCOO han insistido en que "esta situación no puede mantenerse por más tiempo". Así, "la red de traslados urgentes debe contar con recursos que permitan atender realmente a los pacientes". De lo contrario, "se corre el riesgo de poner en peligro la salud de la ciudadanía y de dejar en una situación de indefensión a los profesionales que cada día sostienen este servicio esencial", ha advertido el sindicato.