CCOO-A exige "estabilidad laboral" para las plantillas de PTIS y Lengua de Signos por tener "funciones estructurales"

Manifestación de PTIS y Lengua de Signos en la sede de la Consejería de Educación en Sevilla. - CCOO-A

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha calificado este miércoles de "éxito" la movilización con la que ha alertado de la situación de "precariedad" del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y el colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) externalizados en los centros educativos andaluces.

La movilización, realizada frente a la Consejería de Educación en Sevilla, ha puesto de manifiesto el "profundo malestar" existente entre estas profesionales, que "año tras año afrontan una situación de inestabilidad laboral absolutamente injustificable, pese a desempeñar funciones estructurales e imprescindibles durante todo el curso escolar".

En Andalucía, alrededor de 2.000 trabajadoras sufren las consecuencias de un "modelo de externalización" que, según ha criticado CCOO en una nota de prensa, "se traduce en desempleo durante los meses de verano, retrasos en la incorporación a los centros y recortes de jornada al inicio del curso, con la consiguiente pérdida de ingresos y de derechos laborales".

Para el sindicato, "resulta especialmente grave que estas profesionales no se incorporen a los centros educativos desde el 1 de septiembre, a pesar de que el alumnado al que atienden sí está desde el primer día. Esta situación genera problemas de organización y, sobre todo, puede dejar sin los apoyos necesarios al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

"Hemos demostrado que PTIS e ILSE no están solas y que su situación no puede seguir siendo ignorada. No vamos a aceptar que trabajadoras que realizan un trabajo esencial sean tratadas como de segunda", ha señalado CCOO. El sindicato ha dejado claro que el Gobierno andaluz "no puede desentenderse de las condiciones laborales de estas trabajadoras amparándose en la externalización del servicio".

En este sentido, la federación ha apuntado que "el Ejecutivo andaluz es responsable de garantizar que la atención al alumnado se preste con todas las garantías y que quienes realizan ese trabajo cuenten con unas condiciones laborales dignas". CCOO ha exigido "contratos estables y de continuidad durante todo el año, jornadas completas ajustadas a las necesidades reales de los centros, incorporación efectiva desde el 1 de septiembre y una revisión urgente del actual modelo de externalización y privatización".

"Estamos hablando de derechos laborales, pero también del derecho del alumnado a recibir una atención adecuada desde el primer día de curso. No puede haber educación inclusiva mientras se mantiene en la precariedad a quienes hacen posible esa inclusión", ha subrayado el sindicato.