CCOO exige al Gobierno andaluz dejar de "hacer electoralismo" con migrantes: "Que pida para ellos el derecho al voto"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido este martes al Gobierno andaluz que "deje de hacer demagogia y electoralismo con las personas extranjeras" y que "pida para ellos el derecho al voto". "Los movimientos migratorios son diversos y hay cuestiones que plantea, como que conozcan el español, que ya se recoge en el Reglamento de Extranjería para algunos supuestos de arraigo de personas en situación irregular, además de exigirse como requisito para obtener la nacionalidad, pero no impone su conocimiento como una obligación general para residir o trabajar".

En ese sentido, el sindicato ha preguntado al Ejecutivo andaluz si esa exigencia de conocimiento del idioma que plantea es "para CEOS, directivos, ingenieros de las grandes empresas, futbolistas o personas que vienen a pasar la jubilación a Málaga o solo para las personas pobres que vienen a recoger la fruta". Con respecto a la cultura, CCOO también ha apuntado que habría que preguntarle al Gobierno andaluz "qué quiere decir con cultura y a que se refiere, porque Andalucía está mucho más cercana a la cultura y a las costumbres de algunos países africanos que a la cultura de otros países, incluso, de la propia Unión Europea". Sobre los permisos de residencia, la secretaria de Política Migratoria del sindicato le ha pedido igualmente que no generalice y que especifique a qué tipo de permisos se refiere. "Permisos de residencia hay muchos, hay una gran variedad y no todos son de residencia y trabajo".

Como ha explicado la dirigente, "las grandes empresas tienen privilegios para hacer contrataciones en el extranjero y están exentas del control sindical y administrativo general de manera que pueden contratar a quien quieran siempre que tengan alguna titulación profesional. De hecho en la regulación de extranjería de España y de la UE ya hay una gran discriminación en las vías de entrada de personas inmigrantes donde todo son puertas abiertas a los trabajadores altamente cualificados y problemas a los trabajadores para puestos de trabajo no cualificados, cuando esos puestos de trabajo son, además, los que rechazan los españoles".

Por otra parte, Berges ha señalado que "cuando se habla de número de inmigrantes se incluye tanto a quienes proceden de la UE y, por tanto, tienen derecho a la libre circulación; como a los que proceden de fuera, que sí necesitan permisos de residencia". "En todo caso, estamos hablando principalmente de trabajadores con tasas de actividad muy superiores a la tasa de la población española que, como todas los trabajadores, tienen derechos fundamentales de carácter personal recogidas en la Constitución y que tienen que ser respetados".

Como ha explicado la dirigente "a los trabajadores para acceder a un empleo se les pueden exigir competencias profesionales; el resto son requisitos discriminatorios, especialmente cuando se recurre al origen". El sindicato ha defendido que estos mismos derechos se tienen que respetar cuando las personas españolas salen a otros países a trabajar.

En cuanto a la propuesta del Gobierno andaluz, el sindicato ha aseverado que "no entendemos el argumentario falaz y frívolo del señor Moreno Bonilla y de otros responsables políticos porque al final lo único que se genera es odio, malestar social y aversión hacia el diferente cuando lo que tendrían que hacer son políticas de inclusión social y de integración laboral, que son competencia de la comunidad autónoma, para que se respeten los derechos laborales de las personas extranjeras y buscar las vías para integrar en la sociedad a los extranjeros especialmente a las que están en situación prácticamente de exclusión social y de pobreza extrema, incluyendo a los menores que están solos".