Moreno sugiere que conocer el español sea requisito para residir en España y avisa del "efecto llamada" de subsidios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sugerido este lunes que conocer el español "podría ser" un requisito para obtener el permiso de residencia en España, así como ha avisado del "efecto llamada" que puede generar el cobro de algunos subsidios por parte de extranjeros que emigran a este país.

Son declaraciones que el presidente andaluz ha realizado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al día siguiente de que finalizara la reunión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este fin de semana en Murcia con sus 'barones' territoriales, ante quienes ha planteado un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de "quien conoce mejor" la cultura española.

Preguntado por esta iniciativa, Juanma Moreno ha apuntado que sigue "modelos" que "parece" que han sido "los de mayor éxito", en países como Australia y Canadá, donde, "de alguna u otra manera, se propicia, se motiva, se compensa aquella migración que llega de manera ordenada, con un propósito de trabajar en España" y que "respeta los valores constitucionales" y de "libertades" que hay en el país.

Moreno ha puntualizado que esta iniciativa "se va a desarrollar a lo largo de este mes de octubre, y se va a intentar afinar al máximo buscando los modelos de éxito", y en todo caso ha advertido de que "ahora mismo" hay en España una inmigración "descontrolada", lo que "está llevando a que una parte importantísima de la sociedad vea la migración en su conjunto como un problema", algo que se está dando "en toda Europa", según ha advertido.

Ante esta tesitura, Moreno ha defendido que el PP y Vox son "diferentes", ya que los 'populares' están "a favor de una migración regulada, organizada y planificada", mientras que "Vox no quiere migración, de ningún tipo, de ninguna clase y de ninguna manera".

Desde esa premisa, el presidente de la Junta ha apostado por "poner orden", y, para ello, por "estudiar los modelos que han tenido más éxito en el mundo occidental, y ver dónde ha fracasado el Gobierno de España", algo que, en su opinión, ha sucedido a la hora de realizar "controles exhaustivos en nuestras fronteras" o en "devoluciones" de inmigrantes a sus países de origen.

LA INMIGRACIÓN "HACE FALTA" EN ESPAÑA

Moreno ha defendido también que "hace falta" la inmigración en España porque existe un "saldo de natalidad negativo en España", y sectores de trabajo como los de la construcción, el transporte o la agricultura en los que hay "escasez" de mano de obra.

Desde esa base, el presidente de la Junta ha incidido en defender que hay que abordar esa realidad "de una manera que facilite la integración del inmigrante en la sociedad española", y a la pregunta de "qué significa integración", ha respondido que "significa la aceptación de los valores constitucionales" del país al que se llega, en este caso España.

En esa línea, ha defendido que un inmigrante que viene a España "tiene que conocer los valores constitucionales" del país y su "lengua". "Es que si no conoces la lengua no vas a poder, no sólo integrarte socialmente, sino trabajar", ha abundado Moreno, que ha considerado que ambas cuestiones "son muy básicas y fundamentales si queremos que esto no se vaya de madre y al final tengamos un problema de carácter social, político e institucional".

Desde la premisa de que el conocimiento de "la lengua lo abre todo", y a la pregunta de si entonces "la lengua tiene que ser un requisito para obtener la residencia" en España, el presidente ha respondido que "el conocimiento de la lengua podría serlo", y "es una de las cosas que se va a estudiar" por parte del PP para desarrollar su propuesta de visado por puntos.

"EFECTO LLAMADA" POR EL COBRO DE SUBSIDIOS

Moreno también ha llamado la atención sobre unos "datos de la Agencia Tributaria" que, según ha apuntado, ha conocido este fin de semana durante este encuentro de presidentes 'populares', y que reflejan que, en España, "552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca, y de los cuales 120.000 cobran el Ingreso Mínimo Vital sin haber contribuido nunca".

El presidente ha advertido de que eso "puede ser un efecto llamada, por así decirlo, porque al final todos estos señores cobran estos subsidios simple y exclusivamente por conseguir el padrón", que "se hace casi de manera automática".

Moreno ha seguido señalando que al empadronarse se obtienen unos "derechos sociales" que "al final tienen un coste económico", y cuando los derechos sociales "no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables", que "se traslada políticamente después a fuerzas populistas o extremistas".

"Por tanto, yo creo que todo esto debemos ordenarlo para evitar esa xenofobia creciente que tenemos en nuestro país, en todo Occidente, yo diría en toda Europa, y también para cortar de raíz el crecimiento o el eje de referencia que están haciendo algunas fuerzas políticas para ganar voto con la migración", ha argumentado Juanma Moreno.

El presidente andaluz, no obstante, ha querido dejar claro que "no se puede criminalizar a los migrantes, como está haciendo Vox", porque "España es un país que va a necesitar, y necesita migrantes para contribuir al desarrollo", y "la inmigración bien gestionada es una oportunidad de crecimiento económico", mientras que "mal gestionada es una fuente de división, de precariedad y de problemas de presente y de futuro", ha sostenido.

Finalmente, Moreno también ha defendido que Andalucía es "una comunidad muy solidaria y además acostumbrada a emigrar", si bien ha señalado que se encuentra ahora mismo con el "problema" de que está "intentando construir nuevos centros para menores no acompañados" y "nadie quiere" que esos centros se construyan en sus municipios, de forma que se genera "un rechazo frontal" ante proyectos de ese tipo "prácticamente" procedente "de todas las fuerzas políticas y de toda la ciudadanía", según ha subrayado.