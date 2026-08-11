CCOO-A exige al Gobierno andaluz "políticas reales" ante la "precariedad estructural que frena" la emancipación juvenil

Imagen de las secretarias de Juventud y Empleo del sindicato, María Núñez y Trinidad Gallardo. - CCOO-A

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha alertado sobre la precariedad laboral y vital estructural que sufre la juventud en la Comunidad Autónoma, "atrapada entre la temporalidad, los bajos salarios y las dificultades de acceso a la vivienda y a los servicios públicos". Con motivo de la presentación de su Informe Anual de la Juventud, las secretarias de Juventud y Empleo del sindicato, María Núñez y Trinidad Gallardo, han exigido la aprobación inmediata del Estatuto del Becario y la puesta en marcha de un Programa de Impulso de Emancipación Juvenil.

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, a pesar de que el desempleo juvenil se ha reducido al 20,5% y los salarios han crecido un 5%, "el desbocado coste de la vida perpetúa la precariedad estructural de la juventud andaluza, marcada por un acceso al mercado laboral caracterizado por la inestabilidad".

De esta manera, esta vulnerabilidad afecta especialmente a las mujeres jóvenes, quienes sufren un 60% de contratación temporal y una "brecha de género flagrante": su tasa de empleo a tiempo parcial alcanza el 31,1% --frente al 13% en los hombres-- y perciben, de media, más de 2.000 euros anuales menos que sus compañeros varones.

A juicio de comisiones obreras, esta precariedad laboral frena la autonomía de la juventud andaluza, cuya tasa de emancipación sigue estancada en el 27,3%.

Así, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados absorbe el 60% del sueldo entre los 26 y 35 años y se dispara hasta un inalcanzable 152,8% para el tramo de 18 a 25 años, una barrera que bloquea sus proyectos vitales y deteriora gravemente su salud mental.

Ante esta situación, las responsables de CCOO de Andalucía, han alertado de la excesiva dependencia del turismo y la hostelería. Las dirigentes han exigido evaluar el Plan de Empleo Juvenil para reorientar la inserción hacia sectores de alto valor añadido e innovación, criticando la ineficacia de programas como el del Campo de Gibraltar o T Acompañamos.

Desde el sindicato han reclamado un mapa real de contratos y piden al Gobierno andaluz poner fin a las "políticas ineficaces con nombres grandilocuentes" porque "nos jugamos el futuro".

"Esta inacción demuestra la falta de compromiso del Gobierno andaluz, que en cuatro años ha sido incapaz de desplegar ni evaluar políticas públicas efectivas para la juventud", han aseverado.

Para revertir esta situación de emergencia, CCOO de Andalucía ha exigido un Programa de Impulso de Emancipación Juvenil que integre empleo, formación y vivienda pública, además de una mayor financiación para la Formación Profesional y las universidades públicas que garantice la igualdad de oportunidades independientemente del nivel de ingresos.

A esto se suma el papel residual que ha pasado a tener el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) con una pérdida progresiva de relevancia y peso político de este organismo, el cual ha quedado reducido a una entidad prácticamente testimonial, sin capacidad real de impacto ni recursos suficientes para articular políticas transversales que respondan a los verdaderos problemas de la juventud andaluza.

De igual forma, el sindicato ha reclamado al Gobierno estatal la culminación de la tramitación parlamentaria del Estatuto del Becario. La entidad ha alertado que "resulta inaceptable que no se haya aprobado esta norma tras el plazo de seis meses fijado en la reforma laboral de 2021", exigiendo un apoyo político sin fisuras por parte de todos los partidos.

Para concluir, CCOO ha exigido al Gobierno andaluz y al empresariado andaluz un "compromiso real" en cada Mesa Técnica y en cada Convenio Colectivo para frenar la precariedad a la que se enfrenta la juventud andaluza, advirtiendo que activará la vigilancia y la movilización para garantizar un futuro con derechos plenos para las personas jóvenes.