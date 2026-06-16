CCOO exige a la Junta de Andalucía que convoque a la Mesa Sectorial para mejorar las condiciones laborales en el SAS

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SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha leído "con atención y con cierto estupor" la carta suscrita por el consejero de Sanidad y otros responsables autonómicos de sanidad en relación con el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y la situación generada en torno a la convocatoria de huelga promovida por las organizaciones sindicales médicas, que suma la quinta semana de huelga de este 2026.

Ante esta situación, la FSS-CCOO Andalucía ha exigido a la Consejería de Sanidad la apertura de una mesa de negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial para adoptar medidas cuyo acuerdo, desarrollo e implantación pueden abordarse desde este momento en el ámbito competencial de Andalucía, "sin necesidad de esperar a la aprobación definitiva del nuevo Estatuto Marco", y que "ayudaría a acabar con la conflictividad laboral del SAS".

"Quienes firman cartas reclamando soluciones también deben asumir las competencias que ya poseen y ejercerlas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público", mantiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, que además pide a la Junta que "no juegue a hacer política contra el Gobierno estatal con el sufrimiento" del personal del SAS y sus usuarios.

El posicionamiento de la Junta de Andalucía genera "desconcierto", en palabras de CCOO, porque "el escrito suscrito y las múltiples declaraciones realizadas traslada la responsabilidad de la conflictividad laboral existente al Ministerio de Sanidad, como si la Administración autonómica careciera de instrumentos para actuar sobre las condiciones laborales y profesionales de todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", ha apuntado CCOO en una nota.

Además, el consejero de sanidad de Andalucía aboga por una negociación colectiva "fuera de las mesas de negociación reconocidas en la legislación, incluso en la Constitución". CCOO Andalucía "comparte" el objetivo de la Junta de Andalucía de "adoptar medidas estructurales" para mejorar las condiciones de los profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. ç

"La gran mayoría de medidas --continúa la nota de la central sindical-- dependen de decisiones que pueden adoptarse directamente en Andalucía mediante negociación en el ámbito que legítima y legalmente corresponde, que es la Mesa Sectorial". Entre las citadas acciones se encuentran la planificación de recursos humanos, organización de la jornada con finalización de las guardias de 24 horas, mejora de las retribuciones complementarias, cobertura de plantillas, salud laboral, conciliación y movilidad profesional.