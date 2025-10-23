CCOO-A exige a la Junta presupuestos "adecuados" para mejorar las condiciones del personal del sector público andaluz

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO de Andalucía ha considera que la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, celebrada este jueves, "es un puro trámite", asegurando que la Administración "no nos escucha, no tiene en cuenta nuestras aportaciones y, por tanto, no tiene ninguna trascendencia en los presupuestos". Respecto a los presupuestos de la Junta, CCOO-A "lleva años" reclamando al Gobierno andaluz que las inversiones realizadas en los servicios públicos son "insuficientes" para mantenerlos y adecuarlos a las condiciones sociales actuales y para que se dote de unas adecuadas condiciones laborales a los empleados públicos.

"Esto no ha ocurrido así coincidiendo con los mayores presupuestos de la Junta de Andalucía por voluntad política", ha aseverado esta organización sindical en una nota. En este sentido, la organización sindical ha manifestado que esta "voluntad política" y las decisiones retributivas asociadas están llevando a los servicios públicos y a su personal "a una situación límite que CCOO considera insostenible". Como contexto, este situación ya ha sido denunciada reiteradamente por CCOO-A, que en junio de 2024 se movilizó en San Telmo en defensa de los servicios públicos.

El Área Pública de CCOO de Andalucía ha considerado que lo que está pasando con el 'screening' del cáncer de mama es un síntoma de lo que está "advirtiendo", que es el que la Junta "está debilitando los servicios públicos" y "eso tiene consecuencias para sus trabajadores y para la ciudadanía".

"Lo ocurrido con el cáncer de mama podemos trasladarlo al resto de servicios públicos y, por ello, exigimos una adecuada financiación de los mismos", ha señalado CCOO-A. Asimismo, la organización sindical ha aprovechado además esta Mesa para mostrar "su rechazo" a la ruptura del Acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados públicos.

"Hemos decidido dar una oportunidad a la Administración para que haga una contrapropuesta que se ajuste a lo acordado en varios meses de negociación. Pero también avisamos de que el tiempo se acaba", ha advertido el Área Pública de CCOO de Andalucía.