CCOO expresa su "preocupación" por la situación de Pharmex en Almodóvar (Córdoba) tras "el despido de 32 trabajadores"

Archivo - Planta de Pharmex en Almodóvar del Río (Córdoba). - PHARMEX - Archivo

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha expresado este martes su "profunda preocupación por la situación de Pharmex", la farmacéutica ubicada en Almodóvar del Río (Córdoba), "heredera de la histórica Pérez Giménez, tras el despido de 32 trabajadores y trabajadoras de la planta cordobesa y otros dos de las oficinas de Madrid".

A este respecto y a través de una nota, el sindicato ha recordado que "Pharmex, grupo de inversión con sede en Suiza y capital libio, adquirió las instalaciones de Pérez Giménez en 2016 y desde entonces ha venido dedicándose a la fabricación de medicamentos".

El secretario general del mencionado sindicato provincial, Agustín Jiménez, ha reconocido que "los despidos no hacen presagiar nada bueno y generan una gran incertidumbre sobre la viabilidad de la planta" de Almodóvar, ya que, según la información recabada por CCOO, "solo quedan 12 trabajadores y trabajadoras en las instalaciones, una plantilla insuficiente para sacar adelante la producción".

Además, el responsable sindical ha lamentado "la falta de información por parte de la empresa, que no ha aclarado aún la situación que ha dado lugar a estos despidos, ni cuáles son sus pretensiones".

Entre tando, CCOO, que se ha puesto a disposición de los trabajadores, "para asesorarles, como viene haciendo desde que la empresa empezara a retrasarse en el pago de salarios", solicitará a la farmacéutica "una reunión para abordar, tanto los despidos, como la situación de las personas que se quedan, y para demandarle la presentación de un plan de viabilidad industrial".