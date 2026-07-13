CCOO de Granada denuncia el "colapso" de las urgencias de Motril y el "cierre" de 303 camas en la provincia

El secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, y la secretaria general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada, María Ángeles Carranza. - CCOO

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, ha denunciado este lunes el "colapso" de las urgencias de Motril y el cierre de 303 camas en la provincia; así como una reducción de la actividad quirúrgica que en Granada "alcanza una media del 40 por ciento".

Para Dani Mesa, las "graves deficiencias" que presenta el plan vacacional diseñado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han provocado "un colapso estructural motivado principalmente por el ahorro de costes" y lo ha vinculado a la "fallida política de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública" que ejecuta el Gobierno andaluz.

El líder provincial de CCOO ha mostrado su "preocupación" por el pacto reciente firmado entre el PP y Vox en la Junta de Andalucía que a su juicio "fomenta la colaboración público-privada en detrimento de las plantillas públicas".

"Mucho nos tememos que lo que van a hacer es reforzar privatizaciones como las que conocimos la semana pasada", asegura Mesa, aludiendo al "desvío de 64 millones de euros a centros privados para pruebas diagnósticas en la provincia de Granada, dejando en desuso los recursos propios de los hospitales públicos".

Ante esta situación, el dirigente sindical ha exigido recuperar la subasta del medicamento, lo que permitiría ahorrar 200 millones de euros anuales al sistema.

"Especialmente alarmante" resulta a su juicio la situación del Hospital de Motril, donde la población pasa de 150.000 a 300.000 habitantes en verano y donde "la escasez de personal es la tónica general", por lo que ha exigido "un refuerzo inmediato".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Sanidad Granada, María Ángeles Carranza, se ha referido a las urgencias del Hospital de Motril y ha explicado que la plantilla real de facultativos se sitúa actualmente en 11 profesionales, frente a los 22 que legalmente componen la dotación del servicio.

Según precisa, "la mitad de la plantilla se encuentra sin cubrir debido a renuncias, bajas y licencias que la dirección gerencia y el SAS no han gestionado quedando desiertas en las ofertas".

"La falta de planificación crónica y abandono institucional de la Consejería de Salud --asegura la responsable sindical-- se agrava durante el periodo estival, momento en el que la población de la comarca se duplica, pasando a atender una media de 300 urgencias diarias".

Ante este escenario, desde CCOO exigen a la Consejería el incremento inmediato de la plantilla hasta alcanzar los 25 facultativos y la catalogación de Motril como centro de difícil cobertura para incentivar la llegada de profesionales mediante mejoras retributivas y de puntuación en los procesos de OPE y bolsa, y medidas que hagan que los residentes que finalizan su formación se queden y se fidelice a la plantilla.