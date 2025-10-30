CCOO informa de un expediente de extinción para toda la plantilla de Steelgran en Granada

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Steelgran, presidido por CCOO, ha mostrado su "preocupación" ante el anuncio de la empresa de "cierre" que conlleva el despido colectivo de 49 trabajadores y ha reclamado a la dirección que garantice "las mejores condiciones posibles" para la plantilla.

Steelgran Componentes, dedicada a la producción de campanas extractoras para cocinas, fue vendida por Teka a una empresa China, en 2024. Según indica CCOO en una nota, la dirección de la empresa ha comunicado a la representación de la plantilla que va a presentar un expediente de extinción para toda la plantilla que culminará a principios de 2026.

CCOO, con mayoría en el comité de empresa, pide a la dirección de Steelgran garantizar "las mejores condiciones posibles para la plantilla", dado que los despidos afectan a trabajadores con edades de entre 45 y 55 años, "con el drama personal que ello supone".

Se trata de trabajadores con antigüedades superiores a los 25 años y por ello desde el comité de empresa piden a la empresa que aplique "escrupulosamente" lo establecido en convenio, que recoge indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades para el trabajador en caso de despido.

Según el sindicato, Steelgran alega una bajada en la productividad para acometer este ERE de extinción que afecta a medio centenar de profesionales. En este punto, el sindicato asegura que la documentación relativa al expediente será analizada una vez se haya presentado para garantizar "las mejores condiciones para la plantilla".