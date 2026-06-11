CCOO-A insta a Moreno a decidir si quiere "estar del lado de la mayoría" o con "quienes pretenden arrebatar derechos"

Archivo - La bandera de Andalucía ondea ante la fachada del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha señalado tras la constitución del Parlamento que "estamos ante un día importante porque en el Parlamento es donde reside la soberanía del pueblo andaluz, donde se va a desarrollar nuestro autogobierno, nuestra autonomía y donde se van a poner en marcha políticas que nos van a afectar en el día a día a las personas trabajadoras de nuestra tierra".

En este escenario político, la dirigente sindical ha emplazado al candidato del Partido Popular a definir el rumbo de sus alianzas y prioridades de gestión. "El PP de Moreno Bonilla tiene que decidir si tiende la mano a reforzar la sanidad pública, la educación pública y la dependencia; o si refuerza la línea de la privatización de los servicios públicos con un giro de tuerca aún mayor", ha afirmado el sindicato en una nota de prensa.

López Marín ha dicho que en CCOO "las prioridades están claras". "Es necesario reforzar los servicios públicos, parar la caída libre de nuestra sanidad, reforzar la educación como garantía de igualdad y avanzar en fortalecer el sistema de la dependencia, porque cada día hay más personas que lo necesitan en Andalucía", ha asegurado.

De igual modo, ha incidido en la necesidad de cambiar la política de vivienda, señalando que "las viviendas no son para especular, para mercadear y hacer negocio, sino para vivir, y la personas jóvenes y no tan jóvenes necesiten que ese cambio se produzca".

López también ha situado empleo de calidad entre las prioridades que han de marcar la agenda del nuevo Gobierno andaluz, con salarios dignos y prevención laboral, "de manera que nadie pierda la vida cuando va a ganársela", ha apuntado la dirigente.