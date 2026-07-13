CCOO Jaén denuncia la "discriminación" de menores con necesidades especiales en las escuelas de verano de la provincia

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Jaén ha mostrado su "preocupación" por la situación en la que quedan muchos niños y niñas con necesidades especiales en las escuelas de verano municipales de la provincia. La organización ha denunciado la "discriminación" que sufren estos menores y su entorno ante las dificultades para acceder a este servicio público, lo que en ocasiones lleva a las familias a desistir de solicitar plaza al ser conscientes de que serán excluidos por este motivo.

A través de un comunicado, CCOO ha valorado la puesta en marcha de estas escuelas de verano como medida de conciliación laboral y familiar. Se trata de una iniciativa subvencionada con fondos europeos y de gestión indirecta a la que los ayuntamientos se pueden acoger de forma voluntaria para dar respuesta a las necesidades de ocupación del tiempo libre de los menores.

Sin embargo, el sindicato ha lamentado que lo que se concibe como una iniciativa necesaria suponga "otro revés más" para determinados colectivos. Según CCOO, la exclusión de menores con necesidades especiales es una situación "generalizada" en la provincia de Jaén, donde un número importante de estos niños no ha tenido acceso a las escuelas de verano, y cuyas familias "no entienden que deban tener un trato diferenciado".

Ante esta situación, CCOO ha denunciado la "pasividad inadmisible" de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, a los que acusa de estar instalados en una "comodidad institucional incompatible con la atención digna a la infancia". Para el sindicato, la "negativa sistemática" a reforzar las plantillas representa una "renuncia explícita" a garantizar los derechos fundamentales de estos menores.

En este sentido, la organización considera "inaceptable" que las entidades locales se limiten a ejecutar programas subvencionados sin asumir la responsabilidad pública de dotar los servicios con los recursos humanos necesarios.

Asimismo, CCOO ha calificado de "especialmente grave" que las propias administraciones públicas contribuyan, de forma indirecta, a "reproducir y perpetuar" los estigmas sobre los niños con necesidades específicas mediante decisiones de gestión que los dejan sin los apoyos requeridos".

Por todo ello, CCOO ha solicitado a las diferentes administraciones la realización de un "estudio real" de los menores en cada municipio, sin exclusión de ningún tipo. El objetivo de esta medida es que todos los menores tengan la posibilidad de participar en espacios y actividades comunes, tanto en verano como en invierno.

Con esta propuesta, el sindicato persigue facilitar la inclusión de los menores a través de una "educación igualitaria", al mismo tiempo que se ayuda a la conciliación familiar y laboral de los tutores, especialmente durante el periodo estival.