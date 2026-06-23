CCOO Jaén denuncia el uso "irregular y fraudulento" de horas extras en Correos y cifra en más de 3.600 las realizadas

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JAÉN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en Correos Jaén ha denunciado la "mala praxis" de la empresa postal pública en materia de contratación y el uso "irregular y fraudulento" de las horas extraordinarias. Según el sindicato, durante el año 2025 se llevaron a cabo más de 3.625 horas extras en la provincia, tanto en oficinas como en el servicio de reparto.

A través de un comunicado, la organización sindical ha señalado que este volumen de horas extraordinarias demuestra que "hay trabajo", pero evidencia la "falta de voluntad" de Correos para contratar personal.

CCOO ha calculado que este exceso de horas equivaldría a la creación de 25 contratos a jornada completa en la provincia de Jaén o, en su defecto, permitiría que los 22 trabajadores que actualmente tienen jornadas parciales en la provincia pasaran a tener un contrato a tiempo completo.

El sindicato ha criticado que este uso de las horas extras es una forma de "evadir la contratación de personal estable y suficiente" para cubrir las necesidades reales del servicio en oficinas y carterías.

Asimismo, han apuntado que esta situación supone un "incumplimiento de los compromisos adquiridos" por el presidente del grupo Correos, Pedro Saura, quien se había comprometido a convertir las jornadas parciales en completas.

Por otro lado, CCOO ha censurado la "mala organización" por parte de las jefas de sector de Distribución de Jaén, a las que acusa de aplicar una política de "contratación cero".

Según el sindicato, esta gestión ha provocado que diez trabajadores de Correos en la provincia hayan sobrepasado el límite legal de 80 horas extras anuales, llegando alguno de ellos "casi a duplicarlas" durante el segundo trimestre de 2025. El sindicato ha calificado esta situación de "ilegal" y de "vergüenza para una empresa pública".

Esta situación, según ha apuntado el sindicato, "no es nueva", ya que en julio de 2025 la sección sindical ya interpuso una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo por el exceso de horas extraordinarias registrado durante el año 2024.

Ante este escenario, la secretaria de la sección sindical de CCOO Correos Jaén, Isabel Delgado, ha advertido de que el sindicato no descarta emprender "todas las acciones legales que considere necesarias" para que se determinen las necesidades reales del servicio, se completen las jornadas parciales a completas, se realice la contratación adecuada y se ponga fin a lo que consideran una "explotación" de la plantilla en la provincia.