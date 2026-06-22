CCOO-Jaén exige a la patronal de construcción la aplicación estricta de la normativa para prevenir riesgos por el calor

Comparecencia sobre la campaña sobre el calor en la construcción que impulsa CCOO en Jaén. - CCOO-.JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Jaén ha reclamado a la patronal de la construcción la "aplicación estricta" de la normativa que limita el trabajo a la intemperie en caso de avisos meteorológicos con el objetivo de prevenir riesgos por las altas temperaturas en la provincia, donde la jornada intensiva comenzará el 29 de junio.

Así lo han indicado el secretario general de CCOO del Hábitat de Jaén, Pedro Sánchez Clemente, y el de Organización del sector, Pedro Sánchez Córdoba, durante la presentación de la campaña de calor 2026 del sindicato, en la que ha explicado que el sector aglutina unos 15.000 trabajadores de casi 1.500 empresas, incluyendo a pequeños autónomos.

Bajo el lema 'El trabajo no puede costarte la vida, exige tus derechos', han demandado "la máxima firmeza en la prevención de riesgos laborales "ante el duro verano jiennense". Al respecto, han recordado que el periodo oficial de jornada intensiva acordado para 2026 va desde el 29 de junio al 31 de agosto, cuando la jornada laboral obligatoria será de siete horas.

Desde el CCOO-Jaén se ha considerado este espacio de tiempo "totalmente insuficiente", debido a que las altas temperaturas empiezan mucho antes en Jaén, tal y como demuestra el aviso naranja activad este lunes.

Ante esta situación, ha recordado el "ultimátum" que ha trasladado a la parte empresarial de cara al calendario laboral de 2027: CCOO no volverá a firmar este calendario si no se adelanta el inicio de la jornada intensiva o, en su defecto, se establece una jornada continuada que permita adelantar una hora la entrada al tajo y finalizar sobre las 14,00 o 15,00 horas.

El sindicato, además, ha hecho un llamamiento directo a la patronal para "la aplicación estricta del Real Decreto 523", que limita el trabajo a la intemperie en función de las alertas meteorológicas.

Al respecto, ha planteado la siguiente escala de actuación inmediata en las obras: con aviso amarilla, extremar de forma rotunda la precaución; con naranja, obligatoriedad de adaptar la jornada laboral o trasladar los trabajos al interior y en el caso de aviso rojo "parada inmediata de la actividad".

"Lo que intentamos evitar a toda costa es tener que lamentar muertes en el tajo", ha asegurado Sánchez Córdoba, quien ha instado también a la Inspección de Trabajo a realizar visitas dentro de los periodos críticos para aumentar así la efectividad de los controles.

MEDIDAS

En este sentido, desde el sindicato se ha aludido a seis medidas preventivas de obligado cumplimiento que las empresas deben facilitar de forma gratuita, comenzando por la hidratación constante mediante el suministro de agua fresca y las pausas frecuentes y disponibilidad de zonas sombreadas.

A ello ha sumado, la adaptación de uniformes de trabajo, con ropa ligera, transpirable, gorras y crema de protección solar; la reorganización de tareas, priorizando el trabajo a la intemperie a primera hora y pasar al interior o preparar el tajo del día siguiente cuando el calor sea excesivo.

Las otras dos medidas son la formación e información, punto en el que ha indicado que "a menudo se limita a la firma de un papel que el trabajador no comprende", y la vigilancia de la salud mediante reconocimientos médicos específicos para detectar patologías previas que agraven el riesgo de golpe de calor.

Finalmente, CCOO del Hábitat de Jaén ha anunciado que intensificará su presencia en la calle durante el periodo estival. Tras interponer 75 denuncias el año pasado, los delegados "seguirán todos los días a pie de obra para vigilar los incumplimientos". Asimismo, ha instado a los trabajadores que se sientan en peligro a llamar de inmediato al 112 para activar los protocolos de emergencia.