CCOO-A lamenta que las muertes en el trabajo "siguen aumentando a pesar del parón" en la actividad laboral

Andalucía es la cuarta comunidad a nivel estatal con mayor siniestralidad

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO Andalucía, Nuria Martínez, ha reseñado tras conocer las estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al primer semestre del año que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reseñado que "los datos cada vez resultan más preocupantes y muestran la debilidad del sistema preventivo andaluz que al mínimo bache de su actividad, se resiente y lo pagan las personas trabajadoras y su salud".

"En los seis primeros meses del año se han producido 38.676 accidentes totales de los que 34.176 son en jornada de trabajo y el resto, 4.500 in itinere; 486 accidentes graves, de los que 106 son in itinere y 56 accidentes mortales correspondiendo seis de ellos a accidentes in itinere", ha detallado en un comunicado el sindicato.

Con estos datos, el número total de accidentes de trabajo registrados en Andalucía en este periodo ha descendido un 0,2% con respecto a 2019, "teniendo en cuenta la población trabajadora, un porcentaje ínfimo en un contexto de paralización de la actividad económica y la extensión del teletrabajo como consecuencia de la pandemia que sin duda ha hecho que muchos de los accidentes laborales que se han producido permanezcan ocultos", ha asegurado Martínez.

Por el contrario, CCOO-A ha explicado que "no sucede lo mismo en el caso de la siniestralidad mortal". Entre enero y junio de 2020 han fallecido 354 personas en el trabajo a nivel estatal, 56 de ellas en Andalucía (57 en 2019). De estas personas seis han fallecido en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (in itinere) lo que ha supuesto un descenso de más del 50% con respecto al año anterior (13 en 2019), pero en cambio se ha registrado un aumento del 17,8% de incidencia de las muertes ocurridas en centros de trabajo (de 44 a 50 en 2020), cuestión que "demuestra que las medidas de seguridad y salud se han relajado a pesar de la pandemia".

Por este motivo, CCOO-A ha reclamado "más controles ante los incumplimientos" y ha criticado que "la precariedad laboral y la inestabilidad hacen estragos en las personas trabajadoras y en su salud, obligándoles a renunciar a derechos y a asumir peores condiciones de seguridad para mantener el empleo".

Para el sindicato, "estamos en un momento crucial para reforzar la prevención y la protección de las personas trabajadoras en las empresas, aunque mucho nos tememos que hay sectores empresariales que se están comportando de manera muy irresponsable, como es el caso del agrario y del sector servicios".

También ha resaltado que "tan solo se han registrado dos partes de accidente de trabajo por Covid-19 en Andalucía", precisando que los contagios por coronavirus en el sector sanitario y sociosanitario "sólo son considerados accidentes de trabajo con posterioridad al 26 de mayo, por lo que un gran número de trabajadores no van a ver reconocida la contingencia profesional".

"Esto choca con el número de personas que sabemos han contraído la enfermedad en estos sectores y, es por ello que, desde CCOO-A seguimos insistiendo que los contagios por Covid-19 deberían registrarse como enfermedad profesional y reconocerse de oficio por la mutuas"; ha concluido la secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-A.