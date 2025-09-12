CCOO-A lanza una campaña para protestar contra la reduflación y exige a la Junta medidas para frenar esta práctica

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha lanzado una campaña con el lema 'Queremos Más', para protestar por la reduflación, una práctica que, según ha explicado, consiste en aumentar el precio de los productos cambiando los formatos de los envases, reduciendo la cantidad o vendiéndolos bajo la premisa de que es una fórmula mejorada. Al respecto, ha señalado que la intención es aumentar los márgenes de beneficios empresariales, "lo que dificulta aún más que los trabajadores puedan llegar a fin de mes". Por ello, el sindicato ha exigido que se apruebe la legislación estatal que frene estas prácticas y al Gobierno andaluz que abandone su "práctica de brazos caídos" y actúe "con contundencia".

En una nota de prensa, CCOO ha explicado que ha habilitado en su web un buzón para que la ciudadanía y los trabajadores puedan trasladar sus denuncias, además de que ha reclamado a gobiernos y empresariado "mayor compromiso y responsabilidad social".

CCOO de Andalucía 'Queremos Más' es el lema de la campaña con la que la organización sindical ha querido criticar una práctica que, a su juicio, "está cada vez más generalizada por parte de las empresas con el objetivo de seguir aumentando sus márgenes de beneficio". En este contexto, ha concretado que, mientras la población asalariada andaluza ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 4,8 puntos entre 2021 y 2023, los beneficios empresariales han experimentado un crecimiento entre 2022 y 2023 de un 9,7% a nivel andaluz.

Una situación a la que ha contribuido -ha señalado- la llamada reduflación, y que productos básicos como los huevos, la fruta, la pasta o incluso los lápices de colores son ejemplos de estas prácticas que "dificultan, aún más, que los trabajadores puedan llegar a fin de mes", ha subrayado.

"Aunque en teoría todas estas técnicas son legales si se precisa la nueva cantidad de producto, sin duda resultan engañosas y éticamente poco honestas; así como una práctica de inflación encubierta que es difícil de detectar por la ciudadanía", ha expuesto el sindicato.

Por ello, CCOO-A ha puesto en marcha una campaña con la que pretende "darle visibilidad a estas prácticas y denunciar también la pasividad de las administraciones para frenar un fenómeno que, ya se ha extendido y generalizado en la actualidad para subir precios".

En ese sentido, el sindicato ha afeado al Gobierno andaluz "hacer política de brazos caídos invisibilizando el problema y los efectos que tiene sobre la economía de muchos hogares y sobre los trabajadores". Asimismo, ha reclamado a los grupos parlamentarios la aprobación normativa "de manera urgente" para frenar estas malas praxis de las empresas y al Gobierno central medidas de control de precios de los productos básicos de la cesta de la compra.

De igual modo, el sindicato ha exigido el Gobierno andaluz un análisis "exhaustivo" sobre estas prácticas y el impacto que tienen en la economía andaluza y en la pérdida del poder adquisitivo de las familias andaluzas. Además, CCOO-A ha reclamado la creación de un canal de información a la ciudadanía donde se incluyan, "de manera inequívoca", las marcas, empresas y productos que llevan a cabo prácticas engañosas de aumento de precios; así como medidas de control e inspección, sanciones a quienes lleven a cabo prácticas engañosas y un canal de denuncia específico donde la ciudadanía pueda comunicar los supuestos de encarecimiento de productos a través de la reduflación.