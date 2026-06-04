CCOO-A pide abordar los efectos del cambio climático desde una perspectiva social para priorizar el empleo de calidad

Archivo - Imagen de arhivo de sequía, cambio climático. - URV - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha advertido de que la crisis climática "no es un problema futuro, sino una realidad que condiciona la economía, el territorio y las condiciones de vida y de trabajo en la comunidad". Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y bajo el lema #PorElClimaYa, el sindicato ha exigido abordar los efectos del cambio climático desde una perspectiva social para "evitar nuevas brechas y situar el empleo de calidad como una prioridad."

Según ha informado CCOO en una nota, CCOO de Andalucía ha avisado de que el aumento de las temperaturas genera nuevos riesgos laborales y que el estrés térmico es una causa creciente de siniestralidad en actividades al aire libre. "Estos impactos golpean con mayor crudeza a los trabajadores en situación de vulnerabilidad y con empleos más precarios".

En este sentido, el sindicato ha exigido impulsar transiciones justas que superen el mero cambio técnico y aboguen por un proceso de transformación económica centrado en las personas. En ese sentido, CCOO ha resaltado la necesidad de generar empleo de calidad, apostar por la recualificación y utilizar el diálogo social para anticiparse a los cambios productivos. "No hay transición ecológica sin justicia social, ni acción climática efectiva sin empleo digno", ha aseverado el sindicato que ha reclamado alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

Para llevar a cabo esa transición justa, CCOO-A ha presentado un decálogo de medidas de acción climática y laboral que pasan por la creación de un plan andaluz para el impulso de las energías renovables y la electrificación mediante el diálogo social, prestando especial atención al autoconsumo y a las comunidades energéticas. En el ámbito de los centros de trabajo, insta a desarrollar planes de movilidad sostenible y a promover modelos productivos más eficientes mediante el cálculo de la huella de carbono y la implantación de la figura del delegado de Medio Ambiente.

Otra de las medidas que se recogen en el decálogo es la referida a la gestión de la escasez hídrica, ya que el sindicato exige que el agua sea tratada como "un derecho humano, un bien común y un servicio público esencial, alejándola de la mercantilización". Frente al actual desequilibrio, donde el 20% de los agricultores acapara la mayor parte del recurso, CCOO propone bancos públicos de agua y una discriminación positiva hacia la agricultura familiar y social.

Asimismo, el decálogo también subraya la necesidad vital de fortalecer la prevención de riesgos laborales frente al calor extremo y de apostar decididamente por la formación y recualificación profesional de los trabajadores. Además, hace hincapié en "garantizar transiciones planificadas que protejan a los territorios para no dejar a nadie atrás".

En el ámbito de las emergencias civiles, exige dotar de los recursos necesarios a los bomberos forestales y agentes medioambientales para garantizar su seguridad frente a los incendios de nueva generación. "Todas estas medidas deben sustentarse en una gobernanza participativa y en un diálogo social real para abordar la emergencia climática con equidad", ha apostillado el sindicato en el documento.