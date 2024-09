CCOO-A pide actualizar los precios del programa Personal Mentor para que "más de 3.000 profesionales" sean contratados

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Andalucía ha advertido este jueves que "más de 3.000 profesionales no podrán ser contratados" a través del programa Personal Mentor si el Gobierno andaluz "no actualiza los precios abonados". Coincidiendo con el arranque del curso escolar, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) un acuerdo parcial al II convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural de Andalucía, firmado por CCOO, y que afecta a más de 46.000 puestos de trabajo en Andalucía, en su mayoría personal educativo que se contrata en los centros para ayudar a la conciliación.

No obstante, la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha advertido en una nota de prensa que el programa Personal Mentor, adscrito a este convenio y destinado al refuerzo educativo en la escuela pública, "no podrá desarrollarse si no se actualizan los precios por el Gobierno andaluz tras casi dos décadas sin revisarse".

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha explicado que gracias a este nuevo acuerdo parcial se mejora el salario que reciben los trabajadores, se reduce la jornada laboral a 37 horas y media y se implementa una nueva categoría profesional única en España como Personal Mentor, ya que en muchos de los programas públicos dependientes de la Junta de Andalucía se contrata a personal no docente para estos programas que hasta ahora no tenían una categoría reconocida.

El nuevo acuerdo salarial, que dependerá del segundo convenio colectivo a nivel de Andalucía, tendrá una duración hasta el 2028, fecha en la que se están firmando la mayoría de contratos públicos que salen en estas fechas, y por el que se deberá cumplir el convenio.

No obstante, la patronal de las empresas de ocio educativas, con el apoyo de los sindicatos, entre ellos CCOO, advierten que más de 3.000 profesionales no podrán ser contratados en octubre a través del programa Personal Mentor', adscrito a este convenio, "si no se actualizan los precios abonados por el Gobierno andaluz tras casi dos décadas sin revisión de precios por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP que hacen inviable el servicio y generará una destrucción de empleo importante para este curso escolar".

El programa, destinado al refuerzo educativo en la escuela pública, genera 3.113 puestos de trabajo entre personal mentor que prestan sus servicios docentes en más de 1.800 centros educativos de los que se benefician unos 31.130 alumnos y alumnas. Como ha apuntado el sindicato, "el crecimiento en estos últimos años de los salarios y de los costes en Seguridad Social del personal mentor que se contrata han generado un importante déficit, del que se ha informado a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP".

En ese sentido, CCOO ha advertido que "si no se corrigen las instrucciones y el presupuesto que regula este programa para el curso escolar, supondría el primer año donde su alumnado podría quedarse sin el programa por falta de recursos, incluyendo los de apoyo domiciliario dirigido a aquellos menores que por motivos de salud no pueden acudir al centro escolar".